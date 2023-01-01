وزير الخارجية الأسبق يكشف مخططا خطيرا لنتنياهو في فلسطين منذ 20 عاما (فيديو)



السفير نبيل فهمي السفير نبيل فهمي

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق: إن المشهد في قطاع غزة كارثي وتصرفات إسرائيل غير مشروعة إنسانيا وقانونيا.

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رغبة إسرائيل في قطاع غزةوأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": إسرائيل تخلق واقعا غير قابل للحل لتكسب تأييد أمريكا.مخطط نتنياهو بالنسبة لفلسطينوكشف “فهمي” نتنياهو قال أمامي في اجتماع منذ أكثر من 20 عاما دولة فلسطينية إيه؟ مفيش حاجة اسمها دولة فلسطينية ذات سيادة، أقصى شيء تكون مقاطعة ولها إدارة محلية.رغبة نتنياهو في أزمة غزةولفت إلى أن نتنياهو لا يرغب في أي تهدئة أو حل لأن في حالة حدث حل لأزمة غزة سيتم محاكمته قضائيا وفقا للاتهامات الموجهة له في الداخل الإسرائيلي.