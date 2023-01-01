وزير التعليم يعتمد قواعد جديدة للطلاب المصريين العائدين من الخارج



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا هاما للمديريات التعليمية، بشأن حالات النظام الدراسي الذي يتعين أن يقيد عليه الطلاب المقيدين على نظام أبناؤنا في الخارج عند عودتهم، وكذلك الحالات ذات الصلة عند عودتهم إلى أرض الوطن في المراحل الدراسية المختلفة، وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم.



ونبهت الوزارة على جميع الإدارات التعليمية التابعة بتنفيذ القواعد التالية:



- يلحق الطلاب المصريون العائدون من الخارج المقيدون على نظام أبناؤنا في الخارج في مرحلة التعليم الأساسي كطلاب ملتزمين على مدارس التعليم الأساسي في محافظتهم، ويتم قيدهم كطلاب منتظمين بمدارس جمهورية مصر العربية، حيث إن مرحلة التعليم الأساسي هي مرحلة إلزامية بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور وللدولة، وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.

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- يلحق الطالب المصري العائد من الخارج الحاصل على شهادة أبناءنا في الخارج وفقا للصف الدراسي الحاصل عليه في المراحل التعليمية المختلفة بصفوف النقل، وكذلك الطالب الحاصل على الفصل الدراسي الأول وكانت نتيجته (اجتاز) على مدارس جمهورية مصر العربية ولا يعقد له امتحان تحديد مستوى.- الطالب المصري العائد من الخارج المقيد على نظام أبناءنا في الخارج الذي أنهى دراسة الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل فقط وكانت نتيجته (اجتاز)، ويرغب في استكمال دراسته بالفصل الدراسي الثاني بمدارس مصر، فإنه يؤدي امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتحتسب له الدرجة الكلية للمادة على الفصل الدراسي الثاني فقط، أي يحتسب لهذا الاختبار 100% من الدرجة الكلية للمادة (حاصل ضرب درجة الطالب في المادة للفصل الدراسي الثاني × 2 ).- الطالب المصري العائد من الخارج المقيد على نظام أبناؤنا في الخارج الذي أنهى دراسة الفصل الدراسي الأول بشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وكانت نتيجته اجتاز، ويرغب في استكمال دراسته بالفصل الدراسي الثاني بمدارس مصر، يعقد له امتحان تكميلي بمنهج الفصل الدراسي الأول وتحتسب له الدرجة الكلية للمادة على الاختبارين التحريريين (الاختبار التكميلي للفصل الدراسي الأول واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني).- الطالب المصري العائد من الخارج المقيد على نظام أبناؤنا في الخارج بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وكان متغيب عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يعقد له اختبار تكميلي للفصل الدراسي الأول مع المتخلفين، وكذلك الطالب الذي تغيب عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر من المواد الدراسية، يعقد له اختبار تكميلي في هذا الجزء في نهاية العام الدراسي عقب اختبار الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ويحصل على درجة الاختبار.- الطالب الذي تغيب عن المدرسة نتيجة لظروف سفره إلى الخارج وتم قيده على نظام أبناؤنا في الخارج، يوقف قيده بالمدرسة ولا يصعد إلى صف أعلى، ويطبق عليه أحكام القرار الوزاري 284 لسنة 2014 وقواعد إلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج حيث تتولى الإدارة التعليمية المختصة (قسم شئون الطلبة والامتحانات) وليس المدرسة إلحاق الطالب المصري العائد من الخارج بعد بحث حالته وذلك على كتاب إلحاق موجه إلى المدرسة المطلوبة، والمسموح بها الكثافة العددية وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات مع مراعاة شروط وقواعد القبول بالمدرسة في المرحلة التي يقبل بها.- الطلاب الذين أدوا امتحان الدور الأول ضمن امتحانات أبناؤنا في الخارج ويؤدون امتحان الدور الثاني في مصر في بعض المواد، تقوم المديرية أو الإدارة التعليمية التي أدى امتحان الدور الثاني بها باستخراج نتيجة الطلاب كاملة بما فيها نتيجة مواد الدور الأول.- الطلاب المصريين العائدين من الخارج المقيدين على نظام أبناؤنا في الخارج وأدوا امتحانات الصف الأول أو الثاني الثانوي العام وكانت نتيجتهم اجتاز سواء كان على الفصل الدراسي الأول أو نهاية العام يتم حيالهم التالي:- يتم إلحاقهم كطلاب منتظمين في مرحلة التعليم الثانوي العام على مدارس مصر الرسمية في حال استيفاء شروط القبول الخاصة بالمجموع الكلي بمرحلة التعليم الثانوي العام حيتها (كلا حسب تنسيق محافظته)، وهم (الطلاب الحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادي سواء: شهادات بدرجات من داخل مصر - بيان تحديد مستوى من الإدارة التعليمية مدون به درجات - شهادة عربية معادلة بمثيلاتها في مصر ولهم مجموع اعتباري، وفي كل الأحوال تطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.- الطلاب المصريون العائدون من الخارج المقيدون على نظام أبناؤنا في الخارج وتم حصولهم على شهادة الصف الثالث الإعدادي بنتيجة اجتاز، وأدوا امتحانات الصف الأول أو الثاني الثانوي وكانت نتيجتهم اجتاز على نظام أبناؤنا في الخارج سواء كان في الفصل الدراسي الأول أو نهاية العام، يتم إلحاقهم كطلاب منازل في الصف الثاني لهم بمرحلة التعليم القانوي العام على مدارس مصر الرسمية، وفي كل الأحوال تطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.- لا يجري امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادي أو أي صف دراسي بمدارس المسار المصري، ويتم تسكينهم كطلاب منتظمين، وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية، حيث إن تلك المدارس مصرح لها بتدريس المنهج المصري من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وتطبق كافة اللوائح والقرارات الوزارية المعمول بها داخل مصر.- يجري امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج المقيدين على نظام أبناؤنا في الخارج والحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادي (اجتاز) في نفس ذات العام والراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي المختلفة ومدارس المتفوقين الثانوية كطلاب منتظمين مع مراعاة الضوابط العامة المنظمة لإجراء امتحان تحديد المستوى.- الطالب المصري العائد من الخارج ومعه شهادة معادلة وموثقة للفصل الدراسي الأول: لا يعقد له اختبار تكميلي للفصل الدراسي الأول، وتحتسب له الدرجة الكلية للمادة على الفصل الدراسي الثاني.