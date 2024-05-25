وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: الامتحانات ليست معقدة وإعلان أرقام الجلوس الثلاثاء



وزير التعليم وزير التعليم

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت 18 مايو - الجمعة 24 مايو 2024) ويتضمن ما يلي:



انطلاق امتحانات ابناؤنا في الخارج بجميع دول العالم







انطلقت رسميا امتحانات أبناؤنا فى الخارج، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تحميل ورفع ملفات الامتحانات علي منصة أبناؤنا في الخارج، للصفوف (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثانى الثانوى)، وفقا للجدول الرسمى المعتمد الخاص بالامتحانات، على أن يتم تحميل نسخ إلكترونية (PDF ) لملفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال الرابط:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/View?isDor2=False&classType=Class2

‏‎كما يتم تحميل امتحانات الطلاب المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول عبر الرابط:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/View?isDor2=True&classType=Class1



قد يعجبك أيضا...

وأكدت الوزارة أهمية أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب – رقم الجلوس)، وبعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى للملف على هيئة ملف (PDF) ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج، وذلك باستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة، من خلال الرابط التالي: https://sabroadupload.emis.gov.egوأكدت الوزارة أنه يتم عقد امتحانات أبناؤنا فى الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى (2023 – 2024)، بنفس الطريقة والإجراءات التى تم تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها.وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون منضبطة وخالية من التعقيد والألغازقام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد أعمال امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات.ووجه الوزير بتوفير المناخ المناسب داخل اللجان وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.وأكد الدكتور رضا حجازى، أن الوزارة معنية بتقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب، لذا قامت بالعديد من الإجراءات التى تستهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، ومنها تقديم المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة، مؤكدا أنها حققت المستهدف منها، مشيدا بما شاهده اليوم من الإقبال الشديد عليها من الطلاب فضلا عن حرية اختيار الطلاب للمعلمين.وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشددا على أن الامتحانات ستكون منضبطة وتأتى مطابقة للمواصفات الامتحانية للعام الماضى، وخالية من التعقيد والألغاز.إقبال غير مسبوق على مراجعات الثانوية العامة المجانيةأشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بما شهده من إقبال غير مسبوق للطلاب على المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن الهدف الأساسي من تقديم هذه الخدمة التعليمية المتميزة بمختلف المحافظات هو التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وتحقيق أكبر قدر من التحصيل الدراسي للطلاب.وثمن الدكتور رضا حجازي جهود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ودعمه القوي للعملية التعليمية بالمحافظة وتسخير كافة الجهود لتنفيذ خطط الوزارة لتنعكس في النهاية على تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب.وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى بكافة جهودها لتنفيذ مبادرات وتقديم خدمات مختلفة لأبنائها الطلاب وعلى رأسها مجموعات الدعم المدرسية والمراجعات النهائية المجانية بهدف تحقيق التحصيل الدراسي السليم للطلاب وفقا لنهج الوزارة في عملية التعليم والتعلم.وأشار إلى أن توفير محافظة بورسعيد لعدد كبير من المقار الخاصة بهذه المراجعات في مختلف الإدارات التعليمية إنما يعكس الإقبال غير المسبوق للطلاب عليها، متابعا أنها تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات.امتحانات الدبلومات الفنية غداًأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اعتبارا من غدًا السبت الموافق 25/5/2024 للامتحانات التحريرية.وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشدداً على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بـالغش بكافة وسائله سواء حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان أو انتحال صفة الطالب أو الطرق التقليدية وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.