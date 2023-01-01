وزير التعليم: أي طالب يتورط في تسريب أسئلة الامتحانات يُضبَط خلال 5 دقائق فقط



وزير التعليم وزير التعليم



أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المراجعات التى تقدمها الوزارة للطلاب الخاصة بالمراجعة النهائية قبل الامتحانات عليها اقبال غير عادي من الطلاب على هذه المجموعات، موضحا أن دورهم كوزارة التخفيف على كاهل الاسرة وتحقيق الاستفادة للطلاب.



وأشار الدكتور رضا حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، إلى أن أي طالب يتورط في تسريب اسئلة الامتحانات يتم ضبطه خلال 5 دقائق فقط، موضحا أن قانون الغش يقضي بالحرمان من الامتحان وقد تصل العقوبة لحد الحبس، موضحا أنهم لا يحرمون الطالب من الامتحان ولكن تحرر ضده الاجراءات في القضية.



وتابع: "الطالب اللي بيتورط في هذه العمليات من الغش بتتعمل له قضية واحنا بنسيبه يكمل الامتحان لكن معمول له قضية وبسيبه يكمل الامتحان والقضية تحكم عليه في النهاية".

