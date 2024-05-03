وزير الإسكان يجري حركة تنقلات بين قيادات أجهزة المدن الجديدة



وزير الإسكان وزير الإسكان

قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إجراء حركة تغييرات بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وتضمنت الحركة الآتي:



تولى المهندس علاء منيع، مهمة الإشراف على مدن العبور والشروق بدلا من رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.



تولى المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بدلا من رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة.

قد يعجبك أيضا...

تولى المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة بدلا من رئيس جهاز مدينة 15 مايو.تولى المهندسة جيهان احمد عمار، رئيسا لجهاز مدينة ناصر الجديدة بدلا من رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.تولى المهندس على سعد، رئيس لجهاز مدينة 15 مايو، بدلا من رئيس جهاز مدينة الشروق.تولى المهندس ياسر عبد الله رئيس لجهاز مدينة أسيوط الجديدة، بدلا من رئيس جهاز مدينة ناصر غرب أسيوط.تقرر ترقية المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيسا لجهاز مدينة الشروق، بدلا من نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.تقرر ترقية المهندس حسن محمد، مدير إدارة الطرق بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ليتولى منصب نائب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.تقرر نقل المهندس حسام محمد، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ليشغل منصب نائب رئيس جهاز مدينة العبور.تقرر نقل المهندس أحمد الحملاوى، نائب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ليشغل منصب نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.تقرر نقل المهندس جمال فهمى، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، ليشغل منصب نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة.