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وزارة الطيران تنفي سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها

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صورة الخبر: وزاره الطيران
وزاره الطيران

نفت وزاره الطيران المدني ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها .

وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة مطالبة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخى الدقة والحظر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين وضرورة الإعتماد على البيانات الاعلاميه الرسمية الصادرة عن المركز الاعلامى لوزاره الطيران المدنى .

المصدر: elbalad

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