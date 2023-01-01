وزارة الدفاع التركية: نحن من عثرنا على حطام طائرة الرئيس الإيراني

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حطام طائرة الرئيس الإيراني

أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن طائرة "أكينجي" تركية عثرت على حطام مروحية الرئيس الإيراني.

وتأتي التصريحات التركية إثر دحض هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أمس الأربعاء، الروايات عن دور طائرة "أكينجي" في عملية البحث عن مروحية رئيسي.

حيث قال الجيش الإيراني في بيان له، إنه تمت الموافقة على اقتراح المساعدة في البحث من الدولة الأقرب، وهي تركيا، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن تركيا أرسلت طائرة بدون طيار مزودة بكاميرات رؤية ليلية وكاميرات حرارية إلى المنطقة، إلا أن هذه الطائرة فشلت في الإعلان بدقة عن موقع تحطم المروحية بسبب عدم وجود معدات "كشف ومراقبة النقاط تحت السحابة"، وعادت أخيرا إلى تركيا.

وأكد البيان الإيراني أنه تم اكتشاف المكان الدقيق لتحطم المروحية من قبل قوات الإنقاذ البرية والطائرات الإيرانية بدون طيار التابعة للقوات المسلحة، والتي تم استدعاؤها من المهمة في شمال المحيط الهندي.

وصباح الاثنين، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: RT

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