وزارة التموين تواصل صرف الخبز المدعم الجمعة حتى الساعة الـ 5 مساءً

تواصل مخابز وزارة التموين، و البالغ عددها نحو 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة ، الموافق 5 من يوليو، صرف الخبز المدعم إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية حتى الخامسة مساءً.
وتعمل مخابز وزارة التموين، لصالح أكثر من 71 مليون مواطن ، وفقا للمواعيد الرسمية ، من الخامسة فجراً، وحتى الخامسة مساءً، أو لحين الانتهاء من خبز كامل حصة الدقيق اليومية المنصرفة للمخبز.
وتصرف وزارة التموين حصة الخبز المدعم، إلى المستفيدين على البطاقات التموينية،بواقع 5 أرغفة لكل مستفيد، بسعر 20 قرش للرغيف، بإجمالي جنيه واحد عن كل 5 أرغفة.
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