وزارة التموين تواصل صرف الخبز المدعم الجمعة حتى الساعة الـ 5 مساءً



الخبز الخبز

تواصل مخابز وزارة التموين، و البالغ عددها نحو 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة ، الموافق 5 من يوليو، صرف الخبز المدعم إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية حتى الخامسة مساءً.



وتعمل مخابز وزارة التموين، لصالح أكثر من 71 مليون مواطن ، وفقا للمواعيد الرسمية ، من الخامسة فجراً، وحتى الخامسة مساءً، أو لحين الانتهاء من خبز كامل حصة الدقيق اليومية المنصرفة للمخبز.



وتصرف وزارة التموين حصة الخبز المدعم، إلى المستفيدين على البطاقات التموينية،بواقع 5 أرغفة لكل مستفيد، بسعر 20 قرش للرغيف، بإجمالي جنيه واحد عن كل 5 أرغفة.

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وتتيح وزارة التموين للمستفيدين على البطاقات التموينية ، صرف حصة 3 أيام مقدماً من الخبز المدعم ، ليحصل المستفيد على 15 رغيف مدعم بسعر 3 جنيهات .كما تستمر وزارة التموين في صرف الخبز المدعم إلى المستفيدين على البطاقات التموينية من المصطافين داخل بعض المحافظات الساحلية (الإسكندرية و مطروح و وبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.) وذلك حتى منتصف سبتمبر.