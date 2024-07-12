وزارة التموين تنتهي من صرف مقررات أغسطس بنسبة 45%



وزير التموين وزير التموين

تواصل وزارة التموين اليوم الخميس ، ولليوم الثامن على التوالي ،صرف مقررات أغسطس، إلى المستفيدين على البطاقات التموينية،عبر40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية حتى التاسعة مساءً.

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وأكدت مصادر بالتموين على تجاوز نسبة صرف مقررات أغسطس 45% ، واستمرار صرف المقررات يالتزامن مع سلع فارق النقاط حتى آخر يوم بالشهر.و تواصل منافذ وزارة التموين المخصصة لصرف سلع المقررات ، وهى جمعيتي وبدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية ،صرف مقررات أغسطس إلى مستفيدي البطاقات التموينية بالأسعار السابقة، السكر بـ 12.60 جنيه، والزيت بسعرـ 30 جنيها، ب.ويحصل كل من المستفيدين، بالبطاقات التموينية على سلع من قائمة سلع المنظومة التموينية المتضمنة 31 سلعة ، بـقيمة 50 جنيهاً شهريًا، حتى الفرد الـ4 بالبطاقة، في حين يحصل المستفيدين ابتداءً من الـ 5 على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهاً.ونستعرض خلال السطور التالية قائمة أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر أغسطس:أسعار السلع التموينية1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.13- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.22- کيس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.24- کيس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.31- مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيه