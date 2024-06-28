وزارة التموين: تصرف مقررات أغسطس لـ 40 ألف منفذ اعتبارا من اليوم

وزارة التموين
تبدأ وزارة التموين، اعتبارًا من اليوم ، السبت الموافق 27 من يوليو ، صرف مقررات أغسطس إلى 40 ألف منفذ تمويني على مستوى المحافظات، من خلال 1500 مخزن للسلع الغذائية ، وذلك استعدادا لصرفها إلى المستفيدين بالبطاقات التموينية مطلع الشهر المقبل.
و تعد هذه (الاستعاضة السلعية الأخيرة) التي تصرف إلى بقالين التموين من سلع المقررات خلال الشهر الجاري، على أن يتم صرف الاستعاضة السلعية الأولى للشهر الجديد مع بداية الشهر المقبل.
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وتشمل قائمة سلع المنظومة التموينية نحو 31 سلعة ، تتضمن السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع أخرى من الأكثر استخداماً للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة،الجبن ،الصلصة الخل، والدقيق.
و يحصل كل مستفيد بالبطاقة التموينية على سلع تموينية ب 50 جنيها شهريا، وذلك حتى المستفيد الـ 4 بالبطاقة،بينما يحصل المستفيد الـ 5 في البطاقة التموينية على سلع بقيمة 25 جنيها.
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وتواصل منافذ التموين، صرف مقررات يوليو ، إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات، وذلك بالتزامن مع صرف سلع فارق النقاط، يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً ، وخلال أيام العطلات الرسمية .
وأكدت مصادر تموينية ، أن نسبة صرف مقررات يوليو الجاري تجاوزت 99% حتى الآن ، واستمرار الحملات الرقابية على المنافذ للنأكد من التزامها بصرف المقررات بالأسعار الرسمية دون زيادة.
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