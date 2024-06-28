وزارة التموين: تصرف مقررات أغسطس لـ 40 ألف منفذ اعتبارا من اليوم



وزارة التموين وزارة التموين

تبدأ وزارة التموين، اعتبارًا من اليوم ، السبت الموافق 27 من يوليو ، صرف مقررات أغسطس إلى 40 ألف منفذ تمويني على مستوى المحافظات، من خلال 1500 مخزن للسلع الغذائية ، وذلك استعدادا لصرفها إلى المستفيدين بالبطاقات التموينية مطلع الشهر المقبل.

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و تعد هذه (الاستعاضة السلعية الأخيرة) التي تصرف إلى بقالين التموين من سلع المقررات خلال الشهر الجاري، على أن يتم صرف الاستعاضة السلعية الأولى للشهر الجديد مع بداية الشهر المقبل.وتشمل قائمة سلع المنظومة التموينية نحو 31 سلعة ، تتضمن السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع أخرى من الأكثر استخداماً للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة،الجبن ،الصلصة الخل، والدقيق.و يحصل كل مستفيد بالبطاقة التموينية على سلع تموينية ب 50 جنيها شهريا، وذلك حتى المستفيد الـ 4 بالبطاقة،بينما يحصل المستفيد الـ 5 في البطاقة التموينية على سلع بقيمة 25 جنيها.وتواصل منافذ التموين، صرف مقررات يوليو ، إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات، وذلك بالتزامن مع صرف سلع فارق النقاط، يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً ، وخلال أيام العطلات الرسمية .وأكدت مصادر تموينية ، أن نسبة صرف مقررات يوليو الجاري تجاوزت 99% حتى الآن ، واستمرار الحملات الرقابية على المنافذ للنأكد من التزامها بصرف المقررات بالأسعار الرسمية دون زيادة.