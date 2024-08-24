وزارة التموين تحذر من إيقاف بعض البطاقات بداية من سبتمبر| مستند

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حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من إيقاف البطاقات التموينية لبعض المستفيدين على البطاقات التموينية أول سبتمبر المقبل، إذا لم تستجب لتحديث البيانات، وتقديم المستندات المطلوبة إلى مديرية التموين التابع لها، في موعد أقصاه نهاية أغسطس.

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بدأت وزارة التموين مرحلة جديدة لتنقية البطاقات التموينية وتحديث بيانات المستفيدين على قاعدة بيانات مستحقي الدعم التمويني، وإرسال رسائل على بون صرف الخبز المدعم تفيد بضرورة تحديث بيانات المستفيدين على البطاقة التموينية.في سياق متصل وجهت وزارة التموين خطابا إلى جميع مديرياتها على مستوى المحافظات، يفيد بأن بعض البطاقات التموينية سوف تتلقى رسالة على بون صرف الخبز نصها (سوف يتم إيقاف بطاقة التموين في موعد أقصاه 31 أغسطس، في حالة عدم تقديم المستندات لمديرية تموين التابع لها)، يأتي ذلك في إطار استمرار تنقية البطاقات من الفئات غير مستحقة للدعم التمويني.وطالب الخطاب الموجه إلى مديريات التموين،بملئ المواطن ييانات استمارة والمتضمنة رقم بطاقة التموين، وأيضا أسماء المستفيدين من الدعم والرقم القومي، وصلة القرابوتضمن: "في حالة وجود أحد الأفراد ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة يتم حذفه، وإرسال تلك الحالات إلى ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية في كشف موضح به اسم صاحب البطاقة وأيضا رقم بطاقة التموين، والشخص المستفيد على البطاقة دون صلة قرابة لصاحب البطاقة التموينية".