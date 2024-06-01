وزارة التموين تبدأ صرف مقررات يوليو من خلال 40 ألف منفذ الخميس المقبل

تبدأ وزارة التموين ، اعتبارًا من الخميس المقبل، الموافق 27 من يونيو الجاري، صرف سلع مقررات يوليو إلى المنافذ التموينية، البالغ عددها نحو 40 ألف منفذ ، استعدادا لصرفها إلى المستفيدين البالغ عددهم نحو 64 مليون مواطن .
وتعد هذه هي "الاستعاضة السلعية الأخيرة" التي تصرفها وزارة التموين للمنافذ خلال الشهر الجاري، وهي سلع المقررات التموينية، على أن يبدأ صرف استعاضة يوليو الأولى الشهر المقبل.
وتصرف وزارة التموين عبر1500 مخزن جملة ، تابع لشركتي الجملة، التابعتين للقابضة الغذائية، سلع مقررات يوليو، إلى نحو 40 ألف منفذ، استعدادا لصرفها للمستحقين مطلع الشهر المقبل.
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