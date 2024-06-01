وزارة التموين تبدأ صرف مقررات يوليو من خلال 40 ألف منفذ الخميس المقبل

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تبدأ وزارة التموين ، اعتبارًا من الخميس المقبل، الموافق 27 من يونيو الجاري، صرف سلع مقررات يوليو إلى المنافذ التموينية، البالغ عددها نحو 40 ألف منفذ ، استعدادا لصرفها إلى المستفيدين البالغ عددهم نحو 64 مليون مواطن .



وتعد هذه هي "الاستعاضة السلعية الأخيرة" التي تصرفها وزارة التموين للمنافذ خلال الشهر الجاري، وهي سلع المقررات التموينية، على أن يبدأ صرف استعاضة يوليو الأولى الشهر المقبل.



وتصرف وزارة التموين عبر1500 مخزن جملة ، تابع لشركتي الجملة، التابعتين للقابضة الغذائية، سلع مقررات يوليو، إلى نحو 40 ألف منفذ، استعدادا لصرفها للمستحقين مطلع الشهر المقبل.

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اقرأ أيضا |التموين: صرف الخبز المدعم إلى المستفيدين حتى الخامسة مساءًوتتضمن قائمة سلع المنظومة التموينية، نحو 31 سلعة، تشمل جميع السلع الاستراتيجية مثل «الزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع أخرى من الأكثر استخداماً للأسرة المصرية.ويحصل كل مستفيد من المقيدين بالبطاقات التموينية ،على سلع تموينية بقيمة 50 جنيها شهريا، حتى المستفيد الـ 4 بالبطاقة، في حين يحصل المستفيد الـ 5 على سلع بقيمة 25 جنيهاً.من ناحية أخرى تواصل منافذ وزارة التموين، استكمال صرف مقررات يونيو الجاري والتي تجاوزت نسبتها 95%حتى الآن ، وتستمر المنافذ في صرف المقررات حتى التاسعة مساءً.