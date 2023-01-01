وزارة التعليم: رسوب من غش واستخدم المحمول فى الثانوية العامة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة من حيازة اى وسيلة غش إلكترونية داخل لجان الامتحانات، خاصة بعد محاولات الغش التى تم ضبطها، مشددة على أن الوقائع التى تم رصدها أثناء أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أيام 10 و12 يونيو الجارى سوف يتم محاسبة كل طالب تورط فى أعمال الغش وتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة أنه لا تهاون مطلقا فى اى وقائع غش بامتحانات الثانوية العامة خاصة فى المواد التى يبدأ الطلاب فى أدائها من السبت 22 يونيو الجارى.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024، تصل للرسوب والحبس والغرامة وفقاً لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، مؤكدة أنّه لا تهاون مع الغشاشين، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان بالنسبة للمراقبين والملاحظين، على أن يكون الوحيد الذي يحق له اصطحاب الهاتف، هو رئيس اللجنة للتواصل مع غرفة عمليات الوزارة فى حالة حدوث أى مشكلة أو طلبه داعما.



وشددت الوزارة على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها، بالحبس والغرامة

لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

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وأشارت الوزارة، إلى أن المعلمين هو الركيزة الأساسية في التصدي لهذه الظاهرة، موضحة أن دورها الأكبر والأهم في جميع الإجراءات الخاصة بالتصدى للغش، كما يجب تلاشى اى سلبيات حدثت أثناء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، مشيرة إلى أن المعلم كشف أي محاولات غش ولا ينتظر حتى وقوعها، كما يجب على أولياء الأمور توعية أبنائهم في الابتعاد عن الغش حيث من المفترض أن يتم توعية الطلاب بخطورة الغش وتأثيره على مستقبلهم.وأوضحت الوزارة، أن عقوبة حيازة التليفون المحمول دون استخدامه الحرمان من المادة التى يؤدى فيها الامتحان، موضحة أنه يعاقب على الشروع فى الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحرم الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال التى تخل بأعمال الامتحانات من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.أكدت الوزارة، أنه يتم السماح لأى طالب تورط فى الغش باستكمال امتحانات الثانوية العامة 2024، مشددة على أنه يتم التحفظ على الأدوات التي يستخدمها الطالب فى الغش سواء تليفون محمول أو سماعة أو اى أجهزة إلكترونية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على تحقيق أكبر، حيث أن فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم يضبط التجاوزات ونشر الأسئلة على جروبات الغش فى دقائق.