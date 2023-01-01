وزارة التعليم: رسوب من غش واستخدم المحمول فى الثانوية العامة

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة من حيازة اى وسيلة غش إلكترونية داخل لجان الامتحانات، خاصة بعد محاولات الغش التى تم ضبطها، مشددة على أن الوقائع التى تم رصدها أثناء أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أيام 10 و12 يونيو الجارى سوف يتم محاسبة كل طالب تورط فى أعمال الغش وتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة أنه لا تهاون مطلقا فى اى وقائع غش بامتحانات الثانوية العامة خاصة فى المواد التى يبدأ الطلاب فى أدائها من السبت 22 يونيو الجارى.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024، تصل للرسوب والحبس والغرامة وفقاً لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، مؤكدة أنّه لا تهاون مع الغشاشين، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان بالنسبة للمراقبين والملاحظين، على أن يكون الوحيد الذي يحق له اصطحاب الهاتف، هو رئيس اللجنة للتواصل مع غرفة عمليات الوزارة فى حالة حدوث أى مشكلة أو طلبه داعما.
وشددت الوزارة على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها، بالحبس والغرامة
لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
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