وزارة التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس الرياضية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بـ المدارس الرياضية المرحلة الإعدادية والثانوية الرياضية للعام الدراسي 2024/2025، للبنين والبنات بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبورسعيد وبني سويف والمنيا وأسيوط والفيوم، أما بالنسبة للبنين فقط بالجيزة والقليوبية وسوهاج والأقصر وأسوان ومرسي مطروح والوادي الجديد.
وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد سحب الملفات للتقديم في المدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية والثانوية يوم 9 يونيو حتي يوم 11 يوليو 2024، مشيرا إلى أن قيمة الملف 50 جنيهاً، وأن موعد بدء الاختبارات يوم 24 يوليو.
كما أعلنت الوزارة شروط القبول بالمدارس الرياضية كالتالى:-
- بالنسبة للمرحلة الإعدادية: أن يكون الطالب ناجحاً في الصف السادس الابتدائي ومنقولاً للصف الأول الإعدادي ويسحب ملف التقديم من المدرسة الرياضية الإعدادية بالموعد المحددة.
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