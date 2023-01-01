وزارة التعليم تصدر قرار جديد بالنسبة لأسئلة الثانوية العامة



الثانوية العامة الثانوية العامة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم عن مراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة قبل سحبها من بنك الأسئلة، موضحة أن السؤال يمر بأكثر من مرحلة للمراجعة قبل وضعه في المرحلة النهائية للأسئلة وقبل طباعة الأسئلة، للتأكد من عدم وجود أى أخطاء في الأسئلة، مشيرة إلى أن تدقيق الأسئلة مهم للتأكد من مطابقتها لمواصفة الورقة الامتحانية، وأيضا نواتج التعلم وسليمة من حيث الصياغة اللغوية.



وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.



ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.