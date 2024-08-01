وزارة التربية والتعليم تكشف الحقيقة: لا ظهور لنتيجة الثانوية العامة يوم السبت



نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرًا عاجلاً جديدًا بشأن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2024 التي يترقب جميع طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء أمورهم ظهورها بفارغ الصبر.

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حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مؤشرات نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2024 في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد الأحياء وعلم النفس والاجتماع.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني، أنه في نتيجة الثانوية العامة 2024 بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء 91%?، في حين تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%?.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها، حرصها على اطلاع أبنائها الطلاب على كافة مستجدات مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2024 في مختلف مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، مع استمرار إجراءات التصحيح ورصد الدرجات.وشدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنها تهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره بشأن نتيجة الثانوية العامة 2024 ، مؤكدة أنه لا صحة تمامًا لما تردّد عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 أو الإعلان عنها يوم السبت المقبل.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 فور انتهاء كافة إجراءات التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة.ويتولى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 هو ثاني أكبر حدث يشهده محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم منذ توليه منصبه في التشكيل الوزاري الجديد يوم 3 يوليو 2024، حيث كان الحدث الأول هو اعتماد نتيجة الثانوية الفنية المشهورة إعلاميًا بـ نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الذي تم اعتمادها يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 .بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024، سوف يقوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني ، بالاتصال هاتفيا بـ أوائل الثانوية العامة 2024 لتهنئتهم بالتفوق وحثهم على استمرار الجد والاجتهاد في كل حياتهم الجامعية القادمة، ثم يتم إصدار بيان رسمي للإعلان عن تفاصيل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024، والنسبة العامة للنجاح، وعدد أوائل الثانوية العامة 2024 ومجاميعهم وصورهم ومحافظاتهم .رابط نتيجة الثانوية العامة 2024يعلن موقع “صدى البلد” قريبا رابط نتيجة الثانوية العامة 2024، وذلك بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميا من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.كما تعلن وزارة التربية والتعليم قريبا عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليتمكن جميع طلاب الثانوية العامة واولياء الأمور من الحصول على النتيجة من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/