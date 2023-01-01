وزارة التربية والتعليم تحدد .. مواصفات امتحان الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان الفصل الدراسي الثاني فى مادة الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي العام، موضحة أن نواتج التعلم علي مستوي المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني الثانوي، ينبغي أن تقس الورقة الامتحانية لمادة الجغرافيا مدي تقدم الطلاب نحو تحقيق نواتج التعلم المرجوة في المرحلة الثانوية.



الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي





وأعلنت وزارة التربية والتعليم الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي:-

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- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.-أن تتوزع الأسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.-أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة علي التمييز بين الطلاب وأن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة تاريخ الامتحان وتنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، (حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية.وأوضحت أنه يجب أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية واضحة وسليمة علميا وفنيًا والأرقام - الإحصائيات - التواريخ ليست أهدافا اختبارية والزمن المخصص للامتحان الصفوف الصف الأول ساعة ونصف والصف الثاني الثانوي ساعتين وأن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة موضوعية بنسبة %85 وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.وحددت الشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة: تقيس القدرة على التوصل إلى المعلومات وفهمها استخدام المعلومات في مواقف جديدة واستخدام ما درسه الطالب من معلومات في ادراك العلاقات والقدرة على تطبيق المعلومات في مواقف جديدة والقدرة على تحليل المعلومات والاستنتاج والتقويم والقدرة على صياغة الأفكار بأسلوبه القدرة علي ابتكار أفكار جديدة.كما حددت الشروط الواجب توافره في نموذج الإجابة (مفتاح تصحيح الورقة الامتحانية: إلا تكون إجابة السؤال نصيا من الكتاب المدرسي المقرر وأن تكون الإجابة محددة وواضحة وترك مساحة مناسبة الإجابة الأسئلة المقالية ويسمح للطالب بالإجابة على السؤال بأي إجابة منطقية دراسته في حدود ما يراعي عند إعداد محددات إجابة أسئلة الامتحان.وتشمل الدرجة الكلية للامتحان وتشمل النهاية الكبرى والصغرى وتحديد عدد مفردات كل سؤال وتحديد الدرجة الكلية لكل سؤال وتحديد درجة كل مفردة ويراعي عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي والمعلومة الإثرائية في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني.