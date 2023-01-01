وداعًا للمصادقة الثنائية..ترقية مجانية أعلى للأمان في Gmail..

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يستخدم ما يقرب من 2 مليار شخص خدمة البريد الإلكتروني Gmail المجانية، مع تدفق أكثر من 300 مليار بريد إلكتروني عبر الخدمة يوميًا. لا عجب إذن أن يكون حسابك في Google، والذي يفتح الباب أمام بيانات Gmail، هدفًا رئيسيًا للمتسللين المجرمين والمدعومين من الدولة على حدٍ سواء. يتوفر برنامج الحماية المتقدمة من Google للمستخدمين المعرضين للخطر مثل السياسيين والناشطين والصحفيين، ويقدم الخيار الأكثر أمانًا للوصول إلى حسابك. لقد كان ذلك مكلفًا، حيث كانت مفاتيح أمان الأجهزة مطلوبة كطريقة مصادقة العامل الثاني - حتى الآن. أعلنت Google أخيرًا أن المستخدمين المسجلين في التطبيق يمكنهم استخدام مفاتيح المرور بدلاً من مفاتيح أمان الأجهزة واستخدامها كطريقة تسجيل دخول شاملة دون الحاجة إلى بيانات اعتماد 2FA منفصلة.







يمكن الآن لمفاتيح المرور أن تحل محل مفاتيح أجهزة برنامج الحماية المتقدمة من Google والمصادقة الثنائية

أكد Shuvo Chatterjee، قائد منتج برنامج الحماية المتقدمة من Google، أن مفاتيح المرور متاحة الآن كجزء من عملية التسجيل في التطبيق بأثر فوري. يعد التطبيق أقوى مستوى لحماية حساب Google، مما يوفر ضمانات إضافية ضد الهجمات الأكثر شيوعًا والتي غالبًا ما يتم شنها ضد مستخدمي Gmail المعرضين للخطر: التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة. والحق يقال، لا يلزمك أن تكون في مهنة شديدة الخطورة حتى يتم استهدافك بهذه الطريقة، وعلى هذا النحو، يوفر التطبيق حلاً تفكيرًا آمنًا لمعظم المستخدمين.

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إن التخلص من العبء المالي المتمثل في شراء مفتاح أمان واحد وليس مفتاحين للأجهزة لاستخدامهما أثناء عملية التسجيل يعني أن العديد من المستخدمين قد ابتعدوا عن اتخاذ هذه الخطوة الأمنية ذات المستوى التالي. إعلان جوجل يعني أن البرنامج قد فتح للتو لقاعدة مستخدمين أكبر بكثير. وقال تشاترجي: "تمنح مفاتيح المرور المستخدمين ذوي المخاطر العالية خيار الاعتماد على السهولة والأمان اللذين يأتيان مع استخدام الأجهزة الشخصية التي يمتلكونها بالفعل، بدلاً من جهاز أو أداة أخرى مثل مفتاح الأمان، للمصادقة المقاومة للتصيد الاحتيالي".ما هو مفتاح المرور ولماذا يجب عليك استخدامه؟تعد مفاتيح المرور طريقة أخرى لمصادقة نفسك على إحدى الخدمات، وهي طريقة أسهل وأكثر أمانًا من كلمات المرور وفقًا لـ Google. وقال تشاترجي إنها "مقاومة للتصيد الاحتيالي، لذلك يتم توفير الحماية للمستخدمين ضد أشياء مثل رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية"، وتأتي مع سهولة الاستخدام المضمنة لأنها تعتمد على مسح الوجه أو بصمة الإصبع أو رقم التعريف الشخصي باستخدام جهاز، هاتفك الذكي على سبيل المثال. ، التي تمتلكها بالفعل. الأهم من ذلك، فيما يتعلق بسهولة الاستخدام، يتم استخدام مفاتيح المرور دون الحاجة إلى كلمة مرور افتراضيًا، على الرغم من أنه يمكن استخدامها كعامل ثانٍ مع عامل واحد إذا رغبت في ذلك. على عكس كلمات المرور، لا يوجد شيء لتتذكره أو تكتبه على جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة. ويُقال أيضًا أنها أكثر أمانًا لأنها مرتبطة بجهازك، وهو الهاتف الذكي الخاص بك بشكل شائع، ولا يتم تخزينها أبدًا على الخوادم حيث قد تكون عرضة لهجمات القرصنة أو التصيد الاحتيالي.لا يمكن أن يكون التسجيل في التطبيق باستخدام مفتاح مرور أسهل. ما عليك سوى زيارة صفحة بدء التطبيق واختيار التسجيل باستخدام مفتاح مرور عندما يتم عرض هذا الخيار. على الرغم من أنه يمكن استخدام مفتاح المرور لاستبدال كل من بيانات اعتماد كلمة المرور وأجزاء المصادقة الثنائية لتسجيل الدخول، إلا أن Google لا تزال تطلب منك اختيار طريقة استرداد إذا كنت بحاجة إلى استعادة الوصول إلى حسابك. يمكن أن يكون هذا بأي شكل من الأشكال رقم هاتف أو بريدًا إلكترونيًا أو عنوانًا أو مفتاح مرور منفصل أو مفاتيح الأجهزة. سيتم استخدام مجموعة من هذه العناصر في عملية استعادة الوصول إلى الحساب، وهو أمر أكثر صعوبة بالضرورة عندما يكون جزءًا من التطبيق.