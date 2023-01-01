وداعًا للحكة والالتهاب! 5 علاجات منزلية لإنقاذ بشرتك في الصيف



الحكة والتهاب الجلد الحكة والتهاب الجلد

الحكة هى مشكلة شائعة يواجهها الكثيرون خلال فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالنسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل الجلد يزاد الأمر صعوبة، وللتخفيف من الحكة المؤلمة، غالبًا ما يتم اقتراح العلاجات المنزلية اللطيفة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا".



ما الذى يسبب الحكة فى الصيف؟



أحد الأسباب الشائعة للحكة خلال فصل الصيف هو حروق الشمس، حيث إن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية يضر الجلد، ما يؤدى إلى الالتهاب والحكة، وقد يحدث الطفح الحرارى نتيجة انسداد القنوات العرقية، ما يؤدى إلى احتجاز العرق ويؤدى إلى الاحمرار والنتوءات والحكة، وكذلك نكون عُرضة للدغات الحشرات بشكل كبير ما يسبب تهيجًا موضعيًا فى الجلد وحكة.

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فيما يلى.. 5 علاجات منزلية لتهدئة بشرتك خلال فصل الصيفكمادات باردةضع قطعة قماش باردة ورطبة أو كيس ثلج على المناطق المصابة بالحكة لتهدئة الالتهاب وتقليل الانزعاج.جل الصبارضع جل الصبار الطازج مباشرة على الجلد المصاب بالحكة لتخفيف التهيج وتعزيز الشفاء، حيث يتمتع الصبار بخصائص تبريد ومضادة للالتهابات تعمل على تهدئة حروق الشمس ولدغات الحشرات وغيرها.معجون صودا الخبزاخلطى صودا الخبز مع الماء لتكوين معجون ثم ضعيه على المناطق المصابة بالحكة للتهدئة، فهى تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الحكة والالتهابات.خل التفاحقم بتخفيف خل التفاح بالماء ثم ضعه على الجلد المصاب بالحكة باستخدام كرة قطنية أو قطعة قماش ناعمة، حيث يتمتع خل التفاح بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات تساعد على تخفيف الحكة.زيت النعناعقم بتخفيف زيت النعناع مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند ثم ضعه على المناطق المصابة بالحكة لتخفيف الحكة، حيث يمتلك زيت النعناع إحساسًا منعشًا يساعد على تخدير الجلد وتخفيف الحكة.