وداعًا للأخضر.. WhatsApp يتيح للمستخدمين تغيير لون الشات قريبًا

يعمل تطبيق واتساب على ميزة تسمح للمستخدمين بتعيين سمة افتراضية، وتغيير لون الدردشة على التطبيق على هواتفهم الذكية وهو ما يعني أن المستخدمين قادرين على تغيير اللون الأخضر المعروف عن واتساب، ويمكن أن يقدم خيار التخصيص الجديد مجموعة مختارة من الإعدادات المسبقة للألوان، وقد تم رصده قيد التطوير بواسطة أداة تعقب الميزات في إصدار تجريبي حديث من التطبيق لجهاز iPhone.
وقام تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta مؤخرًا بتحديث نظام الألوان لتطبيقه لمستخدمي iOS، مع اعتماد هوية خضراء لعناصر مختلفة مثل الأزرار وعدادات الإشعارات.
وفي أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام التشغيل iOS 24.11.10.70 والذي يتم طرحه للمستخدمين عبر برنامج اختبار TestFlight من أبل، اكتشف متتبع الميزات WABetaInfo ميزة جديدة لموضوع الدردشة الافتراضية قيد التطوير حاليًا، وهذا يعني أنه لا يمكن تمكين الميزة في الوقت الحالي، ولكن يجب أن تكون متاحة لمختبري النسخة التجريبية لتجربتها في وقت لاحق.
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