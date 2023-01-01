وداعًا لبعض الأساطير: نجوم يشاركون في آخر نسخة من بطولة أمم أوروبا 2024



كأس أمم أوروبا يورو 2024 كأس أمم أوروبا يورو 2024

يستعد عدد من نجوم كرة القدم في العام لإعلان اعتزالهم فى الظهور الأخير مع منتخبات بلادهم، بعد نهاية مشاركتهم فى بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، التي تنطلق منافساتها في ألمانيا اليوم ولمدة شهر كامل حتى 14 يوليو المقبل.



ويُعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، 39 عاماً، أبرز اللاعبين الذين تتوقع الجماهير أن تكون بطولة يورو 2024 هى الأخيرة فى مسيرته الدولية، حيث يستعد صاروخ ماديرا للمشاركة للمرة السادسة فى مسيرته مع منتخب بلاده ببطولة أمم أوروبا، ليصبح رونالدو أكثر لاعب على مستوى القارة العجوز شارك فى نهائيات اليورو.



كريستيانو رونالدو



وشارك رونالدو فى بطولات 2004، 2008، 2012، 2016، 2020، وأخيرًا يورو 2024، التى يعزز خلالها رقمه هدافًا تاريخيًا للبطولة برصيد 14 هدفًا، والأكثر مشاركة فى عدد المباريات بواقع 25 مباراة، كما أنه أكثر لاعب شارك فى التصفيات 44 مباراة، وأكثر لاعب سجل فى التصفيات 41 هدفًا، وأكثر لاعب حقق الفوز فى تصفيات بطولة أمم أوروبا بـ31 انتصارًا.

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ويأمل رونالدو، 39 عامًا، نفسه بالتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية فى تاريخه بعد حقق لقب نسخة 2016، قبل توديعه بطولات القارة العجوز.وبالتأكيد ستكون هذه النسخة هي الأخيرة للبرتغالي بيبي، 41 عاما، ويطمح إلى المزيد مع منتخب بلاده، الذي أحرز معه ثمانية أهداف، خلال مشاركته في 138 مواجهة، منذ بداية رحلته الدولية عام 2007، ويُتوقع أن يضع حداً لمسيرته بعد نهاية بطولة يورو 2024.جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنساأعلن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو اعتزاله اللعب على المستوى الدولي بعد بطولة أوروبا ، يورو 2024، وشارك جيرو، الذي رحل عن ميلان الإيطالي للانضمام إلى لوس أنجلوس إف سي الأمريكي ، في 131 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وكان مهاجم الديوك الفائز بكأس العالم 2018.ويعد جيرو 37 عاما، هو الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي الأول برصيد 57 هدفا بعد تجاوزه تييري هنري خلال كأس العالم 2022.تونى كروس يودع الملاعبكما أعلن توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، أنه سيعلق حذائه بمجرد انتهاء مشاركته مع منتخب ألمانيا في يورو 2024.كما يظهر 3 لاعبين تقدّموا في السن بمنتخب ألمانيا، ويُتوقع اعتزالهم بعد بطولة يورو 2024، وهم الحارس مانويل نوير 38 عاماً، المتوج مع المانشافت بلقب بطولة كأس العالم عام 2014، بالإضافة إلى المهاجم توماس مولر 34 عاماً، وزميله إلكاي جوندوجان 33 عاماً قائد خط الوسط.مودريتش في اخر بطولاتهوأصبح لوكا مودريتش 38 عاماً، قائد منتخب كرواتيا، قريبا من الاعتزال بعد يورو 2024، بعدما قاد بلاده إلى وصيف كأس العالم 2018 بروسيا، ثم الميدالية البرونزية في مونديال قطر 2022، ونفس الحال بالنسبة لزميله إيفان بيريشيتش 35 عاماً، الذي يستعد لإنهاء مسيرته الدولية.ليفاندوفسكيكما بات النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي 35 عاماً، قائد منتخب بولندا، قريبا من الاعتزال، وقد لا يجد فرصة أفضل، بعد نهاية مشاركته في بطولة يورو 2024 هذا الصيف في ألمانيا.كانتيكما يستعد نجولو كانتي 33 سنة ، لاعب خط وسط منتخب فرنسا إلى الاعتزال وقد تكون فرصته الأخيرة فى حصد لقبا قاريا أخيرا مع منتخب بلاده بعد اللقب الأغلى فى تاريخه وهو كأس العالم 2018.