وداعًا لآلام الأعصاب: وداعًا لهذه الأطعمة ومرحبا بهذه الخضروات!

تجنب الأطعمة المصنعة والغنية بالسكر والدهون المتحولة، فهي قد تزيد من الالتهاب.
إذا كنت تعاني من التهاب الأعصاب، فإن اتباع نظام غذائي صحي وتجنب بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في التحكم في الأعراض وتحسين الصحة العصبية، إليك بعض النصائح، بحسب ما نشره موقع هيلثي:
احرص على الخضراوات وتجنب هذه الأطعمة
ركز على الخضراوات الغنية بالكبريت مثل البروكلي والفطر والبصل والثوم، حيث تساعد في تقليل الالتهاب.
تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، فهي مصدر ممتاز للأوميغا-3 التي لها خصائص مضادة للالتهابات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!