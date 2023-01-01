وداعًا لآلام الأعصاب: وداعًا لهذه الأطعمة ومرحبا بهذه الخضروات!



التهاب الأعصاب التهاب الأعصاب



إذا كنت تعاني من التهاب الأعصاب، فإن اتباع نظام غذائي صحي وتجنب بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في التحكم في الأعراض وتحسين الصحة العصبية، إليك بعض النصائح، بحسب ما نشره موقع هيلثي:



احرص على الخضراوات وتجنب هذه الأطعمة

ركز على الخضراوات الغنية بالكبريت مثل البروكلي والفطر والبصل والثوم، حيث تساعد في تقليل الالتهاب.



تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، فهي مصدر ممتاز للأوميغا-3 التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

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تجنب الأطعمة المصنعة والغنية بالسكر والدهون المتحولة، فهي قد تزيد من الالتهاب.قلل من تناول الكحول والقهوة والشاي، فهي قد تُسبب تفاقم الأعراض.زيد من الأطعمة الغنية بفيتامين B مثل البيض والمكسرات والحبوب الكاملة والخضراوات الورقية.تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين D والكور كومين إذا أوصى بها الطبيب، فقد تساعد في تخفيف الالتهاب.يجب تخصيص نظام غذائي مخصص لك بالتشاور مع طبيبك أو اختصاصي التغذية لمعالجة التهاب الأعصاب بطريقة فعالة، الحفاظ على نظام غذائي صحي وموازن هو أمر بالغ الأهمية.