آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

وداعا iPhone وسامسونج وهواوي.. Xiaomi تتفوق على الكل لهذا السبب

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › وداعا iPhone وسامسونج وهواوي.. Xiaomi تتفوق على الكل لهذا السبب

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

لطالما ترددت شائعات عن عمل شركة شاومي على معالج خاص بها للهواتف الذكية. والآن، أضافت إحدى التسريبات المعروفة المزيد من الوقود لهذه الشائعات وأشارت أيضًا إلى أدائه. هل ستنضم شاومي قريبًا إلى شركات مثل سامسونج و هواوي؟ إليك كل ما نعرفه حتى الآن.

2
معالج شاومي للهواتف الذكية: الأداء المتوقع


تُطلق بعض العلامات التجارية الكبرى في صناعة الهواتف الذكية منتجاتها مع معالجاتها الخاصة. وهذا يشمل شركات مثل جوجل وهواوي وأبل وسامسونج. لكن شاومي قد تنضم قريبًا إلى صفوفهم وفقًا ليوجيش برار. في تغريدة حديثة، ادعى المُسرب أن مشروع شاومي الخاص بالمعالج "يسير بقوة". سيكون هذا المعالج قائمًا على عملية N4P من TSMC وسيضم مودم 5G من Unisoc.

من حيث الأداء، صرح برار أن معالج شاومي الجديد قد يحقق أرقام أداء مماثلة لمعالج Snapdragon 8 Gen 1. ولمن لا يعرف، هذا هو معالج رائد قديم من كوالكوم تم إطلاقه في عام 2021. ومن المتوقع أن تعمل الشركة الصينية على معالج قائم على عملية 4nm مع Unisoc، وهذا يتماشى مع الشائعات السابقة.
قد يصل معالج شاومي الخاص في وقت مبكر من العام المقبل

كانت إحدى أكبر المعلومات التي تم الكشف عنها في التغريدة هي الشائعات المتعلقة بإطلاقه. صرح يوجيش برار أن عام 2025 هو عام كبير للعلامة التجارية وقد يتم الكشف عن المعالج في النصف الأول من عام 2025. ولكن هذا ليس كل شيء، لدى شاومي خطط لإطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة الأخرى العام المقبل أيضًا.

يرجى ملاحظة أن هذا لا يزال مجرد تقرير غير مؤكد، لذا تعامل مع هذه الشائعة بحذر. تابعونا للحصول على المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة بشأن هذا الموضوع.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وداعا iPhone وسامسونج وهواوي.. Xiaomi تتفوق على الكل لهذا السبب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40197

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام