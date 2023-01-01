وداعا للزيت الزائد! طريقة صحية لتحضير البطاطس المقلية

تعد البطاطس المقلية من الأكلات الشهية واللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص، وخاصة الأطفال، ولكنها تمتص كمية كبية من الزيت خلال القلي، مما يجعلها وجبة غير صحية للكبار والصغار، ولذلك من الأفضل تقديمها بطرق مختلفة لا تمتص من خلالها الزيت بشكل كبير.وإليكم طريقة مميزة ومختلفة يمكنك من خلالها قلي البطاطس لتصبح مقرمشة ولذيذة بدون أن تشرب كمية كبيرة من الزيت، وذلك عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من النشا ونصف ملعقة من البيكنج بودرعلى البطاطس المقطعة ، يساعد استخدام النشا والبيكنج بودر في أن تصبح البطاطس جامدة ولا تشرب كمية كبيرة من الزيت.
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