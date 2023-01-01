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وداعا للزيت الزائد! طريقة صحية لتحضير البطاطس المقلية

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صورة الخبر: قلي البطاطس
قلي البطاطس

تعد البطاطس المقلية من الأكلات الشهية واللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص، وخاصة الأطفال، ولكنها تمتص كمية كبية من الزيت خلال القلي، مما يجعلها وجبة غير صحية للكبار والصغار، ولذلك من الأفضل تقديمها بطرق مختلفة لا تمتص من خلالها الزيت بشكل كبير.

وإليكم طريقة مميزة ومختلفة يمكنك من خلالها قلي البطاطس لتصبح مقرمشة ولذيذة بدون أن تشرب كمية كبيرة من الزيت، وذلك عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من النشا ونصف ملعقة من البيكنج بودرعلى البطاطس المقطعة ، يساعد استخدام النشا والبيكنج بودر في أن تصبح البطاطس جامدة ولا تشرب كمية كبيرة من الزيت.

وإليكم طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون أن تشرب زيت
قطعي البطاطس إلى أصابع متساوية.
في وعاء كمية من الماء مع القليل من الملح، نضيف إليهم البطاطس المقطعة.
اتركيها تغلي إلى أن تصبح نصف سوى.
اخرجي البطاطس وضعيها في طبق التقديم بعد تصفيتها من الماء.
تضاف ملعقة كبيرة من النشا ونصف ملعقة من البيكنج بودر.
قلبي المكونات معًا جيدًا.
ضعي البطاطس إلى الزيت بعد أن يسخن قليلًا، ارتكيها تأخذ اللون الذهبي ثم اخرجيها

المصدر: elbalad

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