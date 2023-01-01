وداعا لصور iPhone 15.. أبرز ميزات الذكاء الاصطناعي في هواتف Oppo Reno

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صورة الخبر: Oppo Reno
Oppo Reno

أطلقت شركة Oppo سلسلة Reno 12 وReno 12 Pro عالميًا، المزودة بمعالجات MediaTek Dimensity، وتتميز الهواتف بميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وفقا لما أعلنته الشركة على صفحات مخصصة تم إعدادها بواسطة Flipkart و Oppo India.

وتستفيد شركة Oppo من الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة استخدام أكثر ذكاءً وكفاءة للهاتف الذكي، مما يسهل المهام اليومية ويزيل العناصر الخلفية غير المرغوب فيها.

ونستعرض أبرز وظائف هذه الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهي تشمل التالي:

التصوير الفوتوغرافي المدعوم بالذكاء الاصطناعي
- تقدم سلسلة Reno 12 العديد من ميزات الكاميرا المحسنة بواسطة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تبسيط عملية التصوير وتقديم نتائج بجودة احترافية.

ممحو الذكاء الاصطناعي 2.0
- تعالج هذه الميزة التشويشات الخلفية غير المرغوب فيها بدقة مذهلة، وبفضل تدريبها على مجموعة ضخمة من الصور، تتمتع ممحو الذكاء الاصطناعي 2.0 بنسبة تعرف تصل إلى 98%، مما يسمح لك بإزالة الأغراض العشوائية أو أي شيء يعكر صفو صورتك بسهولة.

أفضل وجه بالذكاء الاصطناعي
- نواجه جميعًا هذا الموقف – التقاط لحظة ثمينة فقط لنجد أن شخصًا ما أغلق عينيه عند التقاط الصورة. تأتي ميزة أفضل وجه بالذكاء الاصطناعي للإنقاذ من خلال الكشف عن العيون المغلقة وفتحها افتراضيًا في الصور.

وتعمل هذه الميزة على الصور الجماعية التي تضم ثلاثة أشخاص أو أكثر، لضمان أن يكون كل وجه مثاليًا في الصورة.
الصورة المثالية بالذكاء الاصطناعي
- تتضمن هذه الميزة أن يظهر كل وجه في الصور الجماعية بأفضل شكل، وتتجاوز هذه التقنية تحسين الوجه التقليدي، حيث تستخدم نماذج مستقلة مدربة بشكل كبير لتوليد تفاصيل عالية الدقة لملمس الوجه، والشعر، والحواجب، وأكثر.

القص الذكي بالذكاء الاصطناعي 2.0
- تتيح لك هذه الميزة قطع الأشخاص أو الحيوانات الأليفة من صورك بنقرة واحدة، مثالية لإضافة عناصر ممتعة مثل الرموز التعبيرية أو الخلفيات. إنها أداة سهلة الاستخدام توفر الوقت في التحرير وتساعدك على إنشاء محتوى فريد لوسائل التواصل الاجتماعي.

استوديو الذكاء الاصطناعي
- تتيح لك هذه الأداة المرحة تحويل أي صورة إلى صورة رمزية رقمية، مثالية لإضافة لمسة فريدة إلى منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي. تتخطى خوارزميات التعرف على الوجه من OPPO ذلك، حيث تحلل وتحسن ما يصل إلى 296 ميزة وجهية في الوقت الفعلي، وهذا يترجم إلى تقليل العيوب وتحسين البشرة بناءً على عوامل مثل لون البشرة، العمر، والجنس، لتحقيق نتيجة طبيعية مذهلة.

المصدر: صدى البلد

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