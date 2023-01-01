وداعاً للنظام القديم.. "الثانوية العامة الجديدة" تُطل برؤية مُتجددة



الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي



كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ملامح تطوير نظام الثانوية العامة.



حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: سيكون هناك قانون خاص بـ الثانوية العامة الجديدة وسيعرض على مجلس النواب ولكن لم نحدد موعد التطبيق بعد.



نظام الثانوية العامة الجديد

واعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام الثانوية العامة الجديد لن يكون به تشعيب لعلمي وأدبي، بل عبارة عن مسارات، وكل مسار يؤهل لقطاع معين من الكليات.

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حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : في الثانوية العامة الجديد من المقترح ان يكون هناك أربعة مسارات، وهي مسار القطاع الطبي ومسار القطاع الهندسي ومسار العلوم الإنسانية ، ومسار الذكاء الاصطناعي ، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية.وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إنه سيكون لكل مسار أربعة مواد حسب طبيعة الدراسة، منهم مادتين مؤهلتين لقطاع كليات بعينها، ومادتين أخرتين أساسيتين، ومن خلال هذه المواد سيلتحق الطالب في القطاع المناسب لتخصصه.جدول امتحانات الثانوية العامة 2024الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنيةالاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاءإجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربيةالثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانيةالسبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخالثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولىالسبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافياالاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفسالسبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكاملالاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفةالسبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا