وداعاً للكوليسترول! 5 توابل سحرية تُذيب الدهون وتُنقذ قلبك

وجدت مراجعة لثماني دراسات أن المشاركين الذين تناولوا مكملات الكمون بجرعات تتراوح من 25 ملليجرام إلى 2000 ملليجرام يوميًا لمدة 8-24 أسبوعًا شهدوا انخفاضًا في مستويات الدهون في الدم، بما في ذلك مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية كما رأوا زيادة في مستويات الكولسترول الجيد الواقي للقلب .
تعد زيادة الكوليسترول فى الجسم من أخطر العوامل التى تضر الصحة وتجعل الإنسان عرضة للإصابة بعدد كبير من الأمراض الخطيرة مثل القلب وتصلب الشرايين.
ووفقا لما ذكره موقع “هيلث” فإن الاستغناء عن الدهون المشبعة وإضافة التوابل التى تساعد على خفض الكوليسترول تساعد فى علاج هذه المشكلة بشكل سريع.
تشير الدراسات إلى أن الكمون قد يكون له خصائص خفض الدهون في الدم، مما قد يساعد في الحماية من أمراض القلب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!