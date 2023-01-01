وداعاً للكوليسترول! 5 توابل سحرية تُذيب الدهون وتُنقذ قلبك



التوابل التوابل



تعد زيادة الكوليسترول فى الجسم من أخطر العوامل التى تضر الصحة وتجعل الإنسان عرضة للإصابة بعدد كبير من الأمراض الخطيرة مثل القلب وتصلب الشرايين.



ووفقا لما ذكره موقع “هيلث” فإن الاستغناء عن الدهون المشبعة وإضافة التوابل التى تساعد على خفض الكوليسترول تساعد فى علاج هذه المشكلة بشكل سريع.



تشير الدراسات إلى أن الكمون قد يكون له خصائص خفض الدهون في الدم، مما قد يساعد في الحماية من أمراض القلب.

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وجدت مراجعة لثماني دراسات أن المشاركين الذين تناولوا مكملات الكمون بجرعات تتراوح من 25 ملليجرام إلى 2000 ملليجرام يوميًا لمدة 8-24 أسبوعًا شهدوا انخفاضًا في مستويات الدهون في الدم، بما في ذلك مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية كما رأوا زيادة في مستويات الكولسترول الجيد الواقي للقلب .الكمونووجد الباحثون أن تناول مكملات الكمون لأكثر من ثمانية أسابيع قد يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار و عند المستويات العالية، يمكن أن يؤدي الكولسترول LDL إلى مشاكل في القلب مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.وجدت دراسة أخرى أنه بالمقارنة مع النساء اللاتي تناولن الزبادي العادي فقط ، فإن النساء ذوات الوزن الزائد أو السمنة اللاتي تناولن 3 جرام من مسحوق الكمون مع الزبادي مرتين يوميًا لمدة ثلاثة أشهر كجزء من نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية شهدن انخفاضًا في إجمالي الكوليسترول و مستويات الدهون الثلاثية، و LDL وزيادة في نسبة الكوليسترول HDL.في حين أن الباحثين ليسوا متأكدين تمامًا من كيفية خفض الكمون لمستويات الدهون في الدم، تشير بعض الأدلة إلى أن المركبات الموجودة في الكمون قد تقلل من امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي، وتزيد من إزالة الكوليسترول من الدم، وتقلل من إنتاج الكوليسترول في الكبد عن طريق تثبيط بعض الانزيمات.