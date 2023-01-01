وداعاً للكرش! 10 نصائح فعّالة للتخلص من دهون البطن نهائيًا



دهون البطن دهون البطن



أحيانا بعد خسارة الوزن يفاجئ الأشخاص بدهون البطن التي تعطي شكل غير لائق، ويصعب التخلص منها بإتباع نظام غذائي فقط.



نصائح فعالة تساعد في خسارة دهون البطن



قال الدكتور معتز القيعي أخضائي اللياقة البدنية ةالتغذية العلاجية، أنه لا يتطلب تخسيس دهون البطن العنيدة الالتزام بنمط حياة صحي ونظام غذائي متوازن فقط.

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أضاف القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه يجب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مع أتباع نظام غذائي صحي لخسارة دهون البطن بفاعليه.وتابع القيعي، بأنه يجب استشارة دكتور التغذية قبل البدء في أي برنامج جديد لفقدان الوزن، لكي نضمن أن يتناسب لحالتك الصحية، وفيما يلي 10 خطوات تساعدك في خسارة دهون البطن، وتشمل ما يلي :_ اتباع نظام غذائي متوازن:التقليل من تناول السكريات والدهون المشبعة.زد من استهلاك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون._ ممارسة التمارين الهوائية:قم بممارسة التمارين الهوائية، مثل: المشي، الجري، السباحة، وركوب الدراجة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا._تمارين القوة :ادمج تمارين القوة، مثل: رفع الأثقال وتمارين المقاومة، التي تساعد في بناء العضلات وزيادة معدل الأيض._ شرب الماء بكثرة:حافظ على شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على الترطيب وتعزيز عملية الأيض.نصائح فعالة تساعد في خسارة دهون البطن_ تناول وجبات صغيرة ومتكررة:تناول 5-6 وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من وجبتين أو ثلاث وجبات كبيرة، للمساعدة في التحكم في الجوع وتنظيم مستوى السكر في الدم._ الحصول على قسط كافٍ من النوم:حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة، حيث يرتبط نقص النوم بزيادة الوزن._ تقليل التوتر :مارس تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا، التأمل، والتنفس العميق لتقليل مستويات التوتر التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن._ تجنب الأطعمة المصنعة :تجنب تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وقيمة غذائية منخفضة._ مراقبة السعرات الحرارية :قم بتتبع كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها يوميًا لضمان أنك تحرق سعرات حرارية أكثر مما تتناول._الصبر والمثابرة :تذكر أن فقدان الدهون العنيدة يستغرق وقتًا، لذا كن صبورًا، واستمر في اتباع نمط الحياة الصحي حتى تصل إلى هدفك.