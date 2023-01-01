وداعاً للذباب نهائياً: 5 طرق طبيعية فعّالة دون الحاجة لبيرسول

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طرق طبيعية للقضاء على الذباب

انتشر الذباب فى الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا خاصة مع زيادة ارتفاع الحرارة وقد حذرت هيئة الأرصاد ، خلال الأيام الماضية، من انتشار الذباب الصحراوي خلال موجات الحر .

ويجد الكثير من الأشخاص صعوبة فى استخدام المبيدات الحشرية الصناعية خاصة أنها تضر الجهاز التنفسي وتجد النساء صعوبة فى إخراج الأطفال وأفراد الأسرة من المنزل فى آن واحد.

ووفقا لما جاء فى موقع “ realsimple ” هناك العديد من الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة للقضاء على الذباب في منزلك لذا جرب هذه العلاجات الطبيعية للتخلص من الذباب للأبد:

اخلطي خل التفاح مع صابون الأطباق واستخدمي مقادير متساوية من صابون الأطباق وخل التفاح، ثم ضعي المحلول في وعاء أو برطمان.

رش السكر في الأعلى لجذب الذباب بشكل أكبر وسيعمل صابون الأطباق على تفتيت الذباب وقتله بينما يجذبه الخل وإذا لم يكن لديك خل التفاح، جرب النبيذ أو البيرة القديمة.

زراعة الأعشاب بالقرب من المداخل والنوافذ حيث يتجمع الذباب والأعشاب مثل الريحان والنعناع وورق الغار وحشيشة الدود والسذاب تطرد الذباب المنزلي وتوفر رادعًا طبيعيًا لجعل منزلك مكانًا غير جذاب للذباب.

يمكن أن تعمل الزيوت العطرية المستخرجة من نباتات مثل اللافندر والنعناع والأوكالبتوس وعشب الليمون كطارد للذباب وضع الزيوت العطرية في أجهزة توزيع الروائح أو امزجها بالماء ورشها في مناطق منزلك التي يتجمع فيها الذباب.
يعد ورق الذباب طريقة سهلة لاصطياد ذباب المنزل وقتله وقم بتعليق الورقة اللاصقة ذات الوجهين في الأماكن التي يتجمع فيها الذباب، وسوف تجذبه وتحبسه ويمكنك التخلص من شريط الذباب الميت بمجرد الانتهاء من التخلص منه جميعًا أو وضع شريط جديد بشكل دوري إذا كان لديك المزيد من الذباب الذي يمكنك التقاطه.

المصدر: موقع “ realsimple ”

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