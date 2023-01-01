وداعاً للحر! 10 نصائح ذهبية للعمل براحة في الأجواء الحارة



نصائح للتغلب على الأجواء الحارة نصائح للتغلب على الأجواء الحارة

عند العمل في الشمس خلال فترات نهار وحرارة الشمس الشديدة، من المهم اتخاذ بعض الاحتياطات التى تساعدك على إكمال اليوم دون أى مضاعفات، للتغلب على حرارة الشمس وشدة حرارتها، إليك بعض النصائح الهامة عليك اتباعها وفقًا لمانشره موقع "healthline"



ارتدِ الملابس المناسبة

ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن ومصنوعة من قماش قطني يسمح بتهوية الجسم وامتصاص العرق. احرص على ارتداء قبعة ونظارات شمسية لحماية الرأس والعينين من أشعة الشمس الضارة.



استخدم واقي الشمس

ضع واقي الشمس ذو الحماية العالية على البشرة المكشوفة قبل الخروج في الشمس. استخدم واقي الشمس الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية A وB.

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شرب الكثير من الماءتأكد من شرب الكمية الكافية من الماء للبقاء مرطبًا ومنع الجفاف. حاول تجنب تناول المشروبات المنبهة التي تزيد من فقدان السوائل.تجنب أوقات الذروةحاول تنظيم أوقات عملك لتجنب العمل في ساعات الذروة التي تكون فيها درجات الحرارة الأعلى. ابحث عن فترات أكثر برودة في الصباح الباكر أو المساء.الاستراحات المنتظمةخذ استراحات منتظمة للراحة في مكان بارد ومظلل. استغل هذه الفترات لإعادة ترطيب الجسم وتجديد الطاقة.تجنب التعرض المباشرحاول تجنب البقاء في أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة قدر الإمكان. ابحث عن مظلات أو أماكن ظللاء عندما تحتاج إلى استراحة.تناول وجبات خفيفة منعشةتجنب تناول وجبات ثقيلة ودسمة قبل العمل في الشمس. اختر الفواكه والخضروات الطازجة والوجبات الخفيفة الصحية التي تساعد في تجديد الطاقة.استخدم المظلاتإذا كان ممكنًا، قم بتوفير مظلات شمسية لتوفير الظل والتهوية. يمكن استخدام المروحة أيضًا لتوفير هواء منعش.احرص على الراحة والاسترخاءعند العودة إلى المنزل بعد يوم عمل في الشمس، احرص على الاسترخاء وإعطاء جسمك الوقت الكافي للتعافي. استحم بماء بارد واستخدم منتج تبريد لتهدئة البشرة وتخفيف الحرارة المفرطة.ابحث عن التوازنيجب أن تكون حرصًا على العمل بشكل متوازن وعدم الإفراط في التعرض للحرارة الشديدة. اعتن بصحتك واستمع إلى جسدك، وإذا شعرت بالدوار أو الإرهاق الشديد، ابحث عن مكان بارد للاستراحة .