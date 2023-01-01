وداعاً للتعرق المفرط: خيارات علاجية فعالة تشمل الأدوية والجراحة



فرط التعرق فرط التعرق

يعتبر فرط التعرق الراحي هو شكل من أشكال فرط التعرق الأولي أو الأساسي، وهو اضطراب يتميز بالتعرق الزائد الذي يحدث أثناء الراحة، ولا علاقة له بحاجة الجسم إلى التبريد، حيث تؤثر هذه الحالة في المقام الأول على اليدين، ولكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الإبطين والقدمين والرأس والمنطقة الأربية، وهي المنطقة التي تجمع أسفل البطن والفخذ العلوي، وتشير التقديرات إلى أنه يؤثر على ما يصل إلى 3% من السكان ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية حياة الفرد.



انتشار وعمر البداية

يعاني الأشخاص المصابون بفرط التعرق الراحي من التعرق المفرط المزمن الذي لا يرتبط بالحرارة أو المجهود البدني، غالبًا ما تنجم هذه الحالة عن أحداث مرهقة ويمكن أن تؤدي إلى إزعاج وإحراج كبير، ويمكن أن يتداخل فرط التعرق الراحي أيضًا مع الأنشطة اليومية والتفاعلات الاجتماعية والرفاهية العاطفية.





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وفقًا لـ news18، يمكن لكل من الرجال والنساء أن يصابوا بفرط التعرق الراحي، على الرغم من وجود اعتقاد خاطئ بأنه يؤثر في الغالب على النساء، ويتم التعرف السريري على الحالة عادة بحلول العقد الثالث من العمر، غالبًا قبل سن 25 عامًا، قد يعاني بعض الأفراد من أعراض في مرحلة الطفولة أو المراهقة، خاصة أولئك الذين يعانون من فرط التعرق الراحي والإبطي.يمكن أن يكون لفرط التعرق الراحي تأثير كبير على نوعية حياة الفرد، وأن تتداخل مع العمل والأنشطة الاجتماعية والعلاقات الشخصية، والخوف المستمر من التعرق يمكن أن يؤدي إلى القلق والاكتئاب، مما يزيد من تفاقم الحالة العاطفية، لذا فيما يلي خيارات علاج فرط التعرق الراحي:مضادات التعرقغالبًا ما تكون مضادات التعرق التي تحتوي على كلوريد الألومنيوم هي الخط الأول لعلاج فرط التعرق الراحي، حيث تعمل هذه المنتجات عن طريق سد الغدد العرقية، مما يقلل من كمية العرق المنتجة.الرحلان الشاردي أو الكهربائييتضمن الرحلان الأيوني استخدام جهاز لتوصيل تيار كهربائي خفيف إلى الجلد، مما يؤدي إلى سد الغدد العرقية بشكل فعال، ويستخدم هذا العلاج بشكل شائع لتعرق اليدين والقدمين.الأدويةيمكن للأدوية مثل مضادات الكولين أن تساعد في تقليل التعرق عن طريق منع الناقل العصبي أستيل كولين، ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذه الأدوية آثار جانبية وقد لا تكون مناسبة للاستخدام على المدى الطويل.التدخلات الجراحيةتتضمن الخيارات الجراحية، مثل استئصال الودي، وقطع أو تثبيت الأعصاب التي تتحكم في التعرق، على الرغم من فعاليتها، إلا أن هذه الإجراءات تحمل مخاطر حدوث مضاعفات.