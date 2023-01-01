وداعاً لرائحة الشعر الكريهة في فصل الصيف: 6 نصائح لانتعاش يدوم



رائحة الشعر الكريهة رائحة الشعر الكريهة

ارتفاع درجة حرارة الطقس قد تؤذى شعرك بشكل كبير، وتتسبب فى جفافه وقد يجعل رائحته نفاذة مهما غسل أكثر من مرة، وهناك بعض من الإرشادات والنصائح التى تساعد على جعل رائحة الشعر جيدة ولطيفة، وفقًا لما نشره موقع" byrdie" المتخصص في شؤون المرأة.







ضيفى زيت عطري

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إذا كنتِ تبحثين عن تحسين الرائحة، فحاولي دهن فروة رأسك أو شعرك، أو حتى كليهما بزيت عطرى، كروائح النعناع وإكليل الجبل والخزامى والبرتقال لتجعل رائحة الشعر عطرة.تجنب التدخينيجب عليكي تجنب التدخين من أجل صحتك العامة، إلا أن دخان السجائر يمكن أن يترك أيضًا رائحته على الشعر. إذا كنتٍ مدخنة، فقد لا تدركين مدى خطورة الرائحة ومدى عمقها في شعرك. حيث أن الشعر فائق الامتصاص، لذا فإن إزالة أي روائح، وخاصة الدخان، من شعرك أمر صعب للغاية.التخلص من رائحة الشعراستخدمي منتجات تصفيف الشعر المعطرةبينما يتم شطف الشامبو والبلسم من الشعر، وهذا يعني أن أي رائحة في هذه المنتجات سوف تبقى على شعرك حتى تغسليه. إذا كنتٍ مهتمة بجعل رائحة شعرك جيدة، فابحثى عن المنتجات ذات الرائحة الغنية .استخدمي عطرًا للشعرإذا لم تكن رائحة شعرك جميلة، فقد تميلين إلى رش بعض العطر على خصلات شعرك وعلى الرغم أن هذه الطريقة لا تعطى نتائج مذهلة إلا أنها يمكن أن يكون عليها خطر على خصلات شعرك.التخلص من رائحة الشعراغسلي شعرك بانتظامهناك العديد من الآراء المختلفة حول عدد المرات التي يجب أن تغسلين فيها شعرك. وتقول البعض إنه يجب غسل الشعر كل أسبوع أو 15 يومًا، بقدر الإمكان حتى تحافظين على زيوت فروة رأسك طبيعية سليمة ويمكن أن تغطي شعرك، بينما يقول آخرون أنه عليك غسل شعرك بقدر الإمكان لتجنب أي تراكم.