وداعاً لرائحة الرنجة والفسيخ! 6 حلول سحرية لتنظيف يديكِ في دقائق



الرنجة والفسيخ الرنجة والفسيخ

اليوم تعد البيوت المصرية وجبات الفسيخ والرنجة وهي الوجبة الأساسية والمميزة للاحتفال بشم النسيم مع تلوين البيض، وتفضل كثير من العائلات الاستمتاع بها وبرائحتهما المميزة التي قد تصاحب البعض لفترات وتميزه بأنه تناول رنجة أو فسيخ، وتستمر هذه الرائحة بعد غسل اليدين بالماء والصابون حتى مع تكرار الغسيل تكون الرائحة مستمرة ما تسبب للكثير الإزعاج والشعور بالقلق من تناولهما، وحتى تتخلص من هذا القلق نستعرض في هذا التقرير 6 طرق يسهل تطبيقها تخلص اليدين من الرائحة وفقا لما نشره موقع" crossedindustries "وهي:



الكاتشب



يحتوي الكاتشب على أحماض تعمل على كسر المواد الموجدة في الأسماك المملحة وهي مادة "ثلاثي ميثيل أمين" المسؤولة عن هذه الرائحة والتي تظل عالقة في اليدين بعد الإمساك بهم وتنظيفهم وتناولهم، وللتخلص من الرائحة بسهولة يفضل وضع كمية من الكاتشب وفرق اليدين بها بسهولة ثم شطفها بالماء الدافئ.

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ليمون وخليتم وضع كمية متساوية من الليمون مقابلة للخل الأبيض وخلطهما معا، ثم وضعهما على اسفنجة مبللة وفرك اليدين بهما وشطفهما بالماء الدافئ، ثم تختفي الروائح سريعا.الكزبرةجميع الخضروات الخضراء موجودة اليوم في أطباق السلطات الأساسية جانبا للفسيخ والرنجة، يفضل أخذ عود من الكزبرة وقطف أوراقه وفرك اليدين بهما وذلك لاحتوائها على مركبات تعمل على تفكيك روائح السمك المملحة ثم التخلص وشطفهما بالماء الدافئ.زيت الزيتون أو النعناعيتم استخدام كرات من القطن ووضع زيت الزيتون عليها أو النعناع وبقائها في اليدين مع فرك سهل ثم شطفهما بالماء الدافئ والحفاظ على اليدين ناعمة وذات رائحة مثالية.صودا الخبزيتم خلط كمية كافية ن صودا الخبز مع قليل من الماء إلى أن يصل لخليط مناسب ويتم وضعه على اليدين إلى أن يجف ثم بفرك برفق ويشطف بماء بارد ستعمل هذه الطريقة على إزالة روائح الأسماك المملحة بسهولة وتجنب الشعور بالقلق من رائحة يديك.