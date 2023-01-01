وداعاً لرائحة الرنجة والفسيخ! 6 حلول سحرية لتنظيف يديكِ في دقائق

اليوم تعد البيوت المصرية وجبات الفسيخ والرنجة وهي الوجبة الأساسية والمميزة للاحتفال بشم النسيم مع تلوين البيض، وتفضل كثير من العائلات الاستمتاع بها وبرائحتهما المميزة التي قد تصاحب البعض لفترات وتميزه بأنه تناول رنجة أو فسيخ، وتستمر هذه الرائحة بعد غسل اليدين بالماء والصابون حتى مع تكرار الغسيل تكون الرائحة مستمرة ما تسبب للكثير الإزعاج والشعور بالقلق من تناولهما، وحتى تتخلص من هذا القلق نستعرض في هذا التقرير 6 طرق يسهل تطبيقها تخلص اليدين من الرائحة وفقا لما نشره موقع" crossedindustries "وهي:
الكاتشب
يحتوي الكاتشب على أحماض تعمل على كسر المواد الموجدة في الأسماك المملحة وهي مادة "ثلاثي ميثيل أمين" المسؤولة عن هذه الرائحة والتي تظل عالقة في اليدين بعد الإمساك بهم وتنظيفهم وتناولهم، وللتخلص من الرائحة بسهولة يفضل وضع كمية من الكاتشب وفرق اليدين بها بسهولة ثم شطفها بالماء الدافئ.
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