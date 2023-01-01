وداعاً لدهون الكبد: استراتيجيات فعّالة للتخلص منها



دهون الكبد دهون الكبد

يعتبر الكبد من أكثر أعضاء الجسم حيوية، كما إنه مسؤول عن مجموعة متنوعة من الوظائف ، بما في ذلك إزالة السموم وتنظيم المغذيات والإنزيم، علاوة على ذلك ، يفرز الكبد العصارة الصفراوية التي تساعد في الهضم والتمثيل الغذائي.



هذا هو السبب في أن العناية المناسبة بالكبد مهمة للحفاظ على صحتنا العامة، بينما يحتوي الكبد على القليل جدًا من الدهون ، فإن بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساهم في تراكم الكثير من دهون الكبد ، مما قد يؤدي في النهاية إلى إتلافه تمامًا.



ومع ذلك ، إلى جانب اتباع عادات شرب صحية يمكن أن تساعدك على التخلص من دهون الكبد.

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أعشاب للتخلص من دهون الكبد وفقا لموقع هيلثي..· الثوم:يلعب الثوم دوراً وقائياً في تلف الكبد الحاد، حيث يساعد على تخفيف التهاب الكبد، والضغط المؤكسد، وتجديد الكبد بعد الإصابة الحادة، كما يمنع موت الخلايا المبرمج مع تعزيز البلعمة الكلية الكبدية؛ مما يساهم في مزيد من الحماية من إصابة الكبد المزمنة الناجمة عن مرض الكبد الدهني.· الشاي الأخضر:يساعد البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر على منع تراكم الدهون، والإجهاد التأكسدي، والإجهاد النتري، والاستجابة الالتهابية في الجسم؛ مما يعمل على الوقاية من مرض الكبد الدهني.· الحرشف البرّي:يتمتّع الحرشف البرّي بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة؛ مما يساعد على علاج التهاب الكبد الدهني.·الهندباء:تعمل الهندباء كأداةٍ منشطةٍ للكبد، وبالتالي يُمكن استخدامها لعلاج أمراض الكبد الدهنية، كما أنّ الهندباء معروفة بتأثيرها المضاد للروماتيزم، والمضاد للسكري، والمضاد للالتهابات، فهي تُساعد على إزالة السموم، واستقلاب الدهون المتراكمة في الكبد، وتعزيز وظيفة الكبد.الأحماض الدهنية أوميغا3:تعمل أحماض الأوميغا3 الدهنية على تحسين مستويات الدهون في الكبد ومستويات الكولسترول الجيد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني، إلا أنّهُ هناك حاجة إلى المزيد مِن الأبحاث لتأكيد ذلك، ومِن الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا3 الدهنية التي تُساعد على تقليل دهون الكبد سمك السلمون، والسردين، والجوز، وبذور الكتان.البروكلي:يساعد تناول البروكلي على المدى الطويل على منع تراكم الدهون في الكبد.· الأفوكادو: يعدّ الأفوكادو مصدراً غنيّاً بالدهون الصحّية، كما يحتوي على مواد مغذّية مضادة للالتهابات، وألياف قابلة للذوبان؛ مما يساعد على تقليل نسبة السكر في الدم والإجهاد التأكسدي في الجسم.بروتين الصويا وبروتين مصل اللبن:يساعد تناول بروتين الصويا وبروتين مصل اللبن على موازنة آثار تناول الكربوهيدرات البسيطة، وتقليل مستويات السكر في الدم، والحفاظ على كتلة العضلات، وتقليل الوزن الكلّي.