وداعاً لحر الصيف .. 3 أقمشة مثالية لموسم مُنعش



ارتفاع الحرارة ارتفاع الحرارة



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أرتفاع درجات الحرارة من اليوم وخلال 3 أيام ولكي تصل في بعض المناطق إلي 47 درجة مئوية مما تسبب في حالة من القلق للعديد من الأشخاص.



فيمكن تطبيق بعض الأمور التي تحميك من أرتفارع درجات الحرارة و الوقاية من التعرق الشديد، وذلك من خلال الأقمشة التي سوف ترتديها خلال هذه الأيام لكي تتجنب الأثار السلبية لأر تفاع درجات الحرارة.



يمكن أن يكون فصل الصيف قصيرًا في العديد من المواقع، وتريد دائمًا الاستمتاع بكل دقيقة ممكنة فيه، ولكن في بعض الأحيان يصبح الجو حارًا للغاية في الخارج بحيث لا يمكنك الاستمتاع بالموسم، إن ارتداء أفضل الأقمشة الصيفية، المصممة للطقس الحار والرطب، يمكن أن يساعدك على الاستمتاع بالهواء الطلق حتى خلال أشهر الصيف .

من القمصان إلى الفساتين، حافظي على انتعاشك هذا الموسم مع الأقمشة الأكثر مسامية والمواد الخفيفة المثالية للارتداء عندما يصبح الطقس حارًا.

قد يعجبك أيضا...

أقمشة تتناسب مع فصل الصيف-القطنيعتبر القطن من أروع الأقمشة لفصل الصيف والطقس الحار، إنها ليست رخيصة الثمن ومتوفرة بشكل كبير فحسب، ولكنها أيضًا رائعة للحرارة، القطن ناعم، وخفيف الوزن، ومسامي، ويمتص العرق، مما يسمح للحرارة بالهروب من الجسم وتبقى باردًا، إنها تأتي بأشكال وألوان لا تعد ولا تحصى، مما يعني أنه يمكنك العثور على ملابس قطنية تناسب أي احتياجات تقريبًا، هناك أيضًا مجموعة متنوعة من خلطات القطن ذات الصفات المختلفة.فإن القطن لديه بعض الجوانب السلبية، إذا كنت تتعرق كثيرًا، فإن القطن يميل إلى امتصاص الرطوبة حتى يصبح ثقيلًا ورطبًا، وقد تظهر أيضًا بقع رطوبة على الإبطين أو الياقة إذا كنت ترتديه بألوان فاتحة.-الكتانيعد الكتان خيارًا رائعًا آخر للنسيج القابل للتنفس في الظروف الجوية الحارة، كما أنه خفيف جدًا ومنسوج بشكل فضفاض مما يسمح للحرارة بالهروب من الجسم، يمتص الكثير من الرطوبة ويجف بسرعة، مما يبقيك منتعشًا وجافًا، يميل إلى أن يكون متصلبًا، لكن هذا يعني أيضًا أنه لا يلتصق بجسمك، يتجعد الكتان أيضًا في كثير من الأحيان، لكن الكثير من الأشخاص يحبونه، ويعتبرونه جزءًا من أسلوب الكتان ومظهره.-الدنيم/شامبرايالدنيم مصنوع من القطن المنسوج بإحكام شديد، لذا فهو مادة مسامية تمتص العرق تمامًا مثل القطن. ولكن، يميل الدنيم إلى أن يكون قماشًا أثقل، ولهذا السبب يفضل بعض الأشخاص قماش الشامبراي للملابس الصيفية، غالبًا ما يوصف شامبراي بأنه الدنيم المقلد، لذا فهو يتمتع بنفس فوائد الدنيم ولكنه أخف وزنًا بكثير.