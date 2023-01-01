وداعاً تشافي: رحلة مليئة بالإنجازات والتحديات

وأضاف "لم أغضب من طريقة إدارة النادي بشأن موقفي، خوان لابورتا -رئيس النادي- أخبرني بأسباب الإقالة، ولذلك تقبلت القرار لأنه يقرر كل شيء في النادي، وفي النهاية صافحنا بعضنا البعض وتمنيت له التوفيق، سأعود لتشجيع الفريق من المدرجات".
أقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أن إقالته من تدريب الفريق في مصلحة ناديه.
ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه إشبيلية في ختام الدوري الإسباني الأحد المقبل.
وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "أسباب إقالتي؟ الأمر ليس معقدا، سواء فهمته أم لا، لكن قرارهم كان من أجل مصلحة النادي والحاجة في التغيير، أنا أحترم قرارهم وأتمنى لهم الأفضل، كان لدي الحماس والطموح والإيمان بالفريق".
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