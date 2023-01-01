وحوش السيلفي.. Vivo تكشف عن أحدث إصداراتها بإمكانات مذهلة



Vivo V40 Pro Vivo V40 Pro

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، أحدث هواتفها الذكية متوسطة الفئة ضمن تشكيلة V، والتي تحمل العديد من الميزات المثيرة، في هذا المقال، سنتناول أبرز مواصفات الهواتف الجديدة، وأهم التقنيات المتطورة التي تم تضمينها فيه.

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سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo V40 Proوبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم تصميم هاتف فيفو الجديد Vivo V40 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، عالية الدقة 2800 × 1260 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية وتقنية HDR10+ ومليار لون، يصل سطوعهما إلى 4500 شمعة في المتر المربع في ظل ظروف محددة.ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 9200+، ويعمل بواجهة فيفو Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.ويتميز هاتف فيفو Vivo V40 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية تتضمن كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويتم تزويد الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة يتم شحنها بسرعة تصل إلى 80 وات، وتشمل الميزات الأخرى بالهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ودعم لمقاومة الماء والغبار وفقا لتصنيف IP69، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC.ويشار إلى هاتف فيفو Vivo V40 Pro، متاحا في ثلاثة ألوان هي: الرمادي والأزرق والأبيض، ويتوفر في الأسواق العالمية مقابل سعر حوالي 655 دولار (أي ما يعادل 32.258 جنيها مصريا).سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo V40يعمل هاتف فيفو Vivo V40، بواسطة معالج كوالكوم الرائد من نوع Snapdragon 7 Gen 3، والذي يأتب مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2.ويتمتع هاتف فيفو Vivo V40، بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة تتضمن مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.وزودت فيفو هذا الهاتف أيضا، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، عالية الدقة 2800 × 1260 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية وتقنية HDR10+، ومعدل سطوع يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع.ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، وتشمل الميزات الأخرى بالهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ودعم لمقاومة الماء والغبار وفقا لتصنيف IP69.ويتوفر هاتف فيفو Vivo V40، في اللون الفضي والبنفسجي والأزرق والأبيض، للبيع في الأسواق العالمية مقابل سعر حوالي 550 دولار (أي ما يعادل 27.087 جنيها مصريا).