وحش Reno الجديد.. Oppo تطلق موبايل متوسط مزود بإمكانات الذكاء الاصطناعي



Oppo Reno 12F 4G Oppo Reno 12F 4G

كشفت أوبو Oppo الصينية، عن هاتفها الجديد الذي حصل هيكل شديد المتانة، وجهز بمواصفات وكاميرات ممتازة بالإضافة إلى دعما لميزات الذكاء الاصطناعي، وستطرح الشركة بسعر منافس.

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وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، خلال الشهر الماضي، كشفت شركة أوبو عن هاتفها المميز Reno 12F 5G مع شريحة Dimensity 6300، وفي الوقت نفسه، أشارت بعض التقارير إلى أن العلامة التجارية ستطلق إصدار 4G من هذا الجهاز أيضا.ويشارإلى أن هاتف Reno الجديد مدرج الآن على الموقع الإلكتروني العالمي للشركة، وعلى الرغم من أن سعر Reno 12F 4G غير معروف بعد، إلا أن القائمة الرسمية كشفت كل المواصفات الخاصة به.مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 12F 4Gيبلغ قياس هاتف أوبو Reno 12F 4G، حوالي 12F 163.1 × 75.8 × 7.76 مليميتر ويزن 187 جراما، ويتميز الهاتف بهيكل متين حاصل على تصنيف IP64 لمقاومة الماء والغبار.زودت أوبو هاتفها الجديد، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، توفر دقة FHD +، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 2100 شمعة في المتر المربع، كما أن الشاشة محمية بواسطة AGC DT-Star 2، ويحتوي الجهاز على مستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة للأمان.وفي المقدمة، يحتوي Reno 12F 4G على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، بينما يضم غلافه الخلفي كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.ويأتي الجهاز مزودا بنظام بواجهة أوبو الحديثة ColorOS 14.1، والمستندة على نظام التشغيل Android 14، اللذين يوفران الدعم لميزات الذكاءالاصطناعي oppo AI، مثل AI Eraser وAI Studio وAI Smart Image Matting 2.0 وAI Link Boost.وتحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف أوبو Reno 12F 4G بمعالج كوالكوم Snapdragon 685، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2.ويستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 45 وات، وتشمل الميزات الاخرى بالهاتف، بطاقة SIM المزدوجة، والاتصال بشبكات Wi-Fi 5، وتقنية Bluetooth 5.0، ومنفذ شحن USB-C، ومكبرات صوت مزدوجة.سيكون هاتف oppo Reno 12F 4G متاحا في خيارين بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت و8 جيجابايت + 512 جيجابايت. وسيصل بثلاثة ألوان هي: البرتقالي والزيتوني والرمادي.