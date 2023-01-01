واعظ: حافظ على أسرارك الزوجية.. فالإفشاء طريقٌ للطلاق



الشيخ محمود عويس الشيخ محمود عويس

تحدث الشيخ محمود عويس، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أسباب المشاكل الأسرية والفرقة بين الزوجين، قائلا: "إفشاء الأسرار الزوجية سبب فى حدوث المشاكل بين الطرفين والتى تؤدى بدورها إلى الطلاق"، موضحا أن الزوج عقب الانفصال ينوى العودة مرة أخرى فيجد زوجته ناشرة بوست على مواقع التواصل الاجتماعى تسبه فيه.



وأضاف محمود عويس خلال استضافته ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC، أنه على الزوجة أن تتقى الله فى نفسها وألا تقوم بهذا الفعل، لأن سيدنا النبى أمرنا بحفظ الأمانة وأن الزوج له حق كبير على زوجته، وعليها أن تعطيه فرصة من أجل أن يصالحها.



وروى الشيخ محمود عويس أن أحد القضاة يدعى أبو إسحاق بن موسى ذهب له زوجان كان قد تشاجرا معا ووصل الأمر للطلاق، فوكيل الزوجة ادعى على الزوج أن الزوجة لها 500 دينار فاستنكر الزوج ذلك، فطلب القاضى منه شهودا، فأحضر الزوج الشهود، فقال له القاضى: لا بد أن يرى الشهود زوجته لأنه قد لا تكون هى، فقال القاضى للزوجة: "قومى واكشفى عن وجهك، فقال الزوج: لا أشهدك أيها القاضى أنى وهبت الـ500 دينار لها وألا تكشف وجهها، فقالت الزوجة: أشهدك أيها القاضى أننى وهبت الـ 500 دينار له".