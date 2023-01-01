وادي الموت: جحيم الأرض في قلب كاليفورنيا



وادي الموت وادي الموت



يسجل وادي الموت (ديث فالي) درجة حرارة قياسية تصل إلى 124 درجة فهرنهايت، أي ما يزيد على 51 درجة مئوية، ما يجعله المكان الأكثر سخونة على الأرض.



أصدر خبراء الأرصاد في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، تحذيراً من الحرارة المفرطة، ومراقبة الحرارة المفرطة في أجزاء من كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا وجنوب يوتا.



وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في لاس فيجاس، في منشور على "إكس" نحن نتوقع درجات حرارة مرتفعة بشكل خطير، وربما قياسية، خلال الأيام المقبلة.

قد يعجبك أيضا...

ووفقاً للرسم البياني، ستدفع الحرارة مناطق مثل لاس فيجاس نحو درجات حرارة قياسية، مثل 108 درجات فهرنهايت ووفقاً لمجلة «نيوزويك» الأمريكية.ويعد "وادي الموت "واحداً من أحر الأماكن وأكثرها جفافاً في أمريكا الشمالية ويقع في صحراء موهافي غرب مدينة لاس فيجاس، ويعد شهر يوليو أكثر الشهور سخونة في الوادي، بمتوسط ارتفاع يصل إلى 46.5 درجة مئوية وعادة تكون حرارة الصيف فيه شديدة، وفي كل عام يتم تحذير السائحين ودعوتهم لشرب ما لا يقل عن 4 لترات من الماء كل يوم.وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة تراوحت بين 120 و125 درجة وبذلك تحطم الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة في وقت مبكر من هذا الموسم ووفقاً للتوقعات، من الممكن أن تصل درجة الحرارة في وادي الموت إلى 124 درجة أو أعلى.وتقول آبي واينز، المتحدثة باسم حديقة "وادي الموت" الوطنية، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن "على الرغم من أن درجة الحرارة في طريقها إلى أن تكون الأكثر سخونة في التاريخ المسجل، فإن هذه مجرد بداية لما سيصبح صيفاً حاراً للغاية».يأتي ذلك في الوقت الذي سُجّلت درجات حرارة موسمية قياسية هذا الأسبوع، في غرب الولايات المتحدة الذي يشهد موجة حر مبكرة وشديدة.وسجلت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية معدل حرارة بلغ 44 درجة مئوية في لاس فيجاس، و50 درجة مئوية في "وادي الموت".ودفعت درجات الحرارة الحارقة هذا الأسبوع خبراء الأرصاد الجوية إلى إصدار عدد كبير من التحذيرات من الحرارة المفرطة، وتحذيرات من الحرارة في معظم أنحاء الجنوب الغربي. وحذر مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في لاس فيجاس، من أن «الظروف الحارة خطيرة في أوائل شهر يونيو حيث تصل درجات الحرارة المرتفعة إلى ما بين 107 و114 درجة في لاس فيجاس، وإلى ما بين 118 و122 درج في متنزه (وادي الموت) الوطني.وقال مكتب الأرصاد أيضاً إنه لن يكون هناك سوى قليل من الراحة بين عشية وضحاها؛ خصوصاً داخل وادي لاس فيجاس ومتنزه «وادي الموت» الوطني.وتثير درجات الحرارة المرتفعة القلق؛ إذ أدت الحرارة المفرطة في العام الماضي إلى عدد من الوفيات المرتبطة بالحرارة أكبر من أي عام مسجل.ووفقاً لتحليل وكالة «أسوشييتد برس» لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه تم تسجيل وفاة أكثر من 2300 شخص في الولايات المتحدة الصيف الماضي بسبب الحرارة، وعد التحليل ذلك إشارة إلى آثار الحرارة المفرطة، وهو أعلى رقم منذ 45 عاماً من السجلات.حياة على حافة الخطرويعيش كثير من النباتات والحيوانات في «وادي الموت» على حافة البقاء في ظل الظروف الحالية، ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى جعل هذا الجزء من البلاد أكثر حرارة وجفافاً ومع ذلك، فإن أدنى زيادة في درجة الحرارة، أو تغير في أنماط هطول الأمطار، يمكن أن يدفع بعض النباتات والحيوانات في "وادي الموت" إلى حالة التهديد، أو حتى الانقراض.وتنتشر في المكان الشقوق التي تظهر في مكان معتاد على درجات الحرارة القصوى هذه فحتى بالنسبة للمكان الأكثر سخونة على وجه الأرض، هناك عتبة للتأقلم مع الحرارة ولكن ربما يكون الأمر الأكثر رعباً هو ما قد يعنيه ذلك بالنسبة لبقيتنا.وتم تسجيل الرقم القياسي في 10 يوليو 1913، عندما وصلت درجات الحرارة إلى 134 درجة فهرنهايت. ولكن قد لا تكون القياسات السابقة موثوقة مثل القياسات الحديثة، وقد جادل مؤرخ الطقس كريستوفر بيرت بأن هذا القياس كان على الأرجح خطأ.وربما حدثت أعلى درجة حرارة فعلية مسجلة في العالم العام الماضي في "وادي الموت" أيضاً؛ لكن آبي واينز، المتحدثة باسم حديقة «وادي الموت» تقول إن «السجل» يستحق وصفاً رئيسياً: «لدينا مقياس حرارة أمام مركز زوار (فرنس كريك)». إنه غير مرتبط بمقياس الحرارة الرسمي، ويقرأ في الواقع نحو درجتين أكثر دفئاً مما ينبغي.وتقبل هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، والرابطة العالمية للأرصاد الجوية، حالياً، قياس 134 درجة فهرنهايت، باعتبارها درجة الحرارة الأكثر سخونة التي تحدث بشكل طبيعي على الأرض.وتقول واينز لموقع "فوكس" إن الأولوية القصوى هي مساعدة الناس على تجنب الحرارة وتتابع:نحن نحاول مساعدة الأشخاص على اتخاذ خيارات جيدة، من خلال إعطائهم معلومات حول العواقب إذا ساءت الأمور.وتتابع واينز: عادة ما يأتي إلينا نحو 300 ألف شخص في فصل الصيف، ولكن الشيء الأساسي الذي يجب فهمه، هو أن كثيراً من الأشخاص الذين يأتون خلال الأشهر الأكثر حرارة لا يمرون إلا عبر (وادي الموت) معظم زوار الصيف لدينا هم من بلدان أخرى. لذا فإن (وادي الموت) ليس السبب الوحيد لمجيئهم إلى الولايات المتحدة».