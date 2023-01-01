واحة خضراء وسط حرارة الصيف: 8 نصائح للحفاظ على نباتاتك المنزلية في الجو الحار



النباتات المنزلية النباتات المنزلية



تفضل ربة المنزل زراعة بعض النباتات فى المنزل وذلك لأسباب عديدة أبرزها حب النبات وتزين المنزل، إليك 8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار، بحسب ما نشره موقع هيلثي :





زيادة الري



قم بري النباتات بشكل أكثر تكراراً وبكميات أكبر من المعتاد.

تأكد من أن التربة لا تجف تماماً بين عمليات الري.

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الحماية من أشعة الشمس المباشرةضع النباتات في أماكن تحظى بظل جزئي أو كلي.استخدم ستائر أو أغطية شفافة لتقليل تعرضها للضوء المباشر.تهوية المكانافتح النوافذ والأبواب لتحسين دوران الهواء.استخدم مراوح لتعزيز التهوية الطبيعية.تنظيف الأوراقامسح أوراق النباتات بقطعة قماش نظيفة لإزالة الغبار والأوساخ.هذا يساعد على تحسين عملية التنفس والامتصاص.تقليل التسميدقلل من معدل التسميد خلال فصل الصيف الحار.التسميد الزائد قد يؤدي إلى إجهاد النبات.إنقاص الأوراق المتضررةقم بإزالة الأوراق المتضررة أو المتساقطة.هذا يساعد النبات على التركيز على النمو الصحي.اختيار النباتات المناسبةاختر أنواع النباتات التي تتحمل الحرارة والجفاف بشكل أفضل.مثل النباتات الصحراوية والنباتات الخشبية.نقل النباتات إلى مكان أبردانقل النباتات إلى مناطق أكثر ظلاً وبرودة في المنزل.هذا يساعد على تخفيف الإجهاد الحراري عليها.بالاتباع الدقيق لهذه النصائح، ستتمكن من الحفاظ على صحة نباتاتك المنزلية خلال فصل الصيف الحار.