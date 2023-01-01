واجهات تشغيل وميزات أمان جديدة تظهر في "WhatsApp"

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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن تطبيق "واتس آب" المخصص للهواتف والأجهزة الذكية سيحصل على تعديلات وميزات جديدة تجعله أكثر تميزا.



وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التحديث الجديد لتطبيقات "واتس آب" التي تعمل مع أنظمة أندرويد وiOS، سيحمل واجهات استخدام محدّثة.



ومن بين أبرز الأشياء التي حصلت عليها واجهات الاستخدام المحدّثة في التطبيق هي أن ألوان الواجهات تغيرت، وخصوصا اللون الأخضر، إذ بات اللون يبرز بشكل أفضل الأيقونات وأزرار الإشعارات.

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مع التحديث الجديد سيحصل"واتس آب" في أجهزة أندرويد أيضا على تغييرات تجعله أقرب إلى نسخ التطبيق المخصصة لأنظمة iOS، إذ سينتقل "شريط التوجيهات" فيه ليصبح أسفل الشاشة.وفيما يتعلق بـ"الوضع الداكن" في التطبيق فإن الخبراء في "واتس آب" أشاروا إلى أن هذا الوضع سيوفر مستويات أعلى من التباين، وسيحصل على ميزات تقلل إجهاد العين أثناء النظر إلى الشاشة في ظروف الإضاءة المنخفضة.وتبعا لموقع wabetainfo فإن النسخة الاختبارية "24.10.10.70" من "واتس آب"، والمخصصة لأنظمة iOS، حملت معها ميزة جديدة لحماية خصوصية صورة الملف الشخصي للمستخدم، فعند تفعيل هذه الميزة سيكون المستخدم قادرا على حماية صورة ملفه الشخصي كي لا يحصل عليها أحد عبر صنع لقطة للشاشة أثناء مشاهدة الصورة.