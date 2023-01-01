واتساب يطرح 4 ألوان جديدة للتطبيق

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يعمل تطبيق WhatsApp على تطوير ميزات جديدة للسماح بتخصيص أكبر لمظهر تطبيق iOS الخاص به، وفقًا للنتائج التي توصلت إليها WABetaInfo. يتضمن أحدث إصدار تجريبي من تطبيق WhatsApp لنظام iOS إشارات إلى موضوعات الدردشة القادمة، والتي من شأنها أن تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في العناصر المرئية للتطبيق.

في الوقت الحالي، تم تغيير سمة الدردشة الافتراضية في واتساب إلى اللون الأخضر بدلاً من اللون الأزرق، وهو اللون الافتراضي لسنوات عديدة، ولم يتوقف الناس عن انتقاد هذا التغيير.

تشير WABetaInfo أيضًا إلى أن WhatsApp كان يعمل على ميزة منفصلة من شأنها تمكين مستخدمي iOS من تغيير لون تمييز التطبيق، مما يؤثر على مظهر الأزرار داخل التطبيق. سيقتصر هذا التخصيص على نفس خيارات الألوان مثل سمات الدردشة.



وفي حين أن هذه الميزات ليست متاحة للجمهور بعد، فإن وجودها في الإصدار التجريبي يشير إلى أن Meta تعمل بنشاط على تحسين خيارات تخصيص WhatsApp لمستخدمي iPhone. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيتم إصدار هذه الميزات رسميًا أو ما إذا كانت ستتاح أيضًا لمستخدمي Android في المستقبل.

يمكن أن يساعد إدخال سمات الدردشة وتخصيص ألوان التمييز واتساب على التنافس مع تطبيقات المراسلة الأخرى، مثل Telegram، الذي يقدم بالفعل مجموعة واسعة من خيارات التخصيص. من خلال منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في مظهر التطبيق، قد يتمكن WhatsApp من جذب المستخدمين الذين يقدرون القدرة على تخصيص تجربة المراسلة الخاصة بهم وفقًا لتفضيلاتهم والاحتفاظ بهم.