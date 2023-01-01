وأخيرا تمت صفقة القرن.. مبابي لاعبا لريال مدريد حتى 2029

أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين، التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي مجانًا.



البالغ من العمر 25 عامًا كان اسمه مطروحًا على الدوام ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد، بالتحديد منذ أن ظهر رفقة موناكو في 2016، أي قبل 8 سنوات.



واختار مبابي آنذاك أن ينضم لباريس سان جيرمان في 2017، ليبقى مع نادي العاصمة الفرنسية حتى هذا الصيف الذي أعلن خلاله الرغبة في خوض تحدٍ جديد.

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وتمكن ريال مدريد من إقناع مبابي بعد سلسلة طويلة من المفاوضات الشاقة، انتهت بموافقة الطرفين على إبرام عقد طويل لمدة 5 سنوات، يمتد حتى يونيو 2029.ومن المنتظر أن يتم تقديم مبابي إلى جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، بعد نهاية منافسات يورو 2024.