هيونداي تطرح أكسنت RB موديل 2025 بهذه الأسعار



أكسنت RB أكسنت RB

تواصل السيارة هيونداي أكسنت RB من تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح موديلات 2025 من تلك النسخة، والتي تعد أرخص سيارات العلامة الكورية الجنوبية في مصر، وتقدم السيارة بزيادة قدرها 15 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.



مواصفات وتجهيزات السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025





تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 بعدد من التجهيزات منها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وسائد هوائية AIRBAGS للمقعد الأمامي والسائق، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، نظام مانع التشغيل، سنتر لوك، ريموت تحكم، إنذار.

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وتحتوي السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 على مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وتجهيزات أخرى منها، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، نظام صوتي ترفيهي 4 مكبرات، فتحة سقف كهربائية.تستمد هيونداي أكسنت RB موديل 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، واستهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 في مصرالفئة الأولى موديل 2025 بسعر 705,000 جنيه.الفئة الثانية موديل 2025 بسعر 735,000 جنيه.الفئة الثالثة موديل 2025 بسعر 770,000 جنيه.الفئة الرابعة موديل 2025 بسعر 790,000 جنيه.الفئة الخامسة موديل 2025 بسعر 825,000 جنيه.