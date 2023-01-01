هيئة الاستثمار الكويتية: افتتاح مكاتب جديدة لشركة «Google Cloud» لتعزيز التحول الرقمي



Google Cloud Google Cloud

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية افتتاح شركة (جوجل كلاود) مكاتب جديدة لها في الكويت والمرخصة من قبل الهيئة وذلك لتعزيز التحول الرقمي في الكويت .



وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر العمر في بيان أمس الأربعاء إن افتتاح مقر (جوجل كلاود) يمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل رقمي مزدهر للكويت مشيرا إلى أن المتابع للمشهد العالمي سيدرك عند النظر إلى التقدم المتسارع في مجالات التحول الرقمي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي أهمية هذه التقنيات وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد وتطور الدولة.



وتابع إن الشراكة مع (جوجل كلاود) أثمرت منذ انطلاقتها عن إنجازات عديدة ستسهم حتما في إثراءالمردود الاقتصادي للدولة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب.

قد يعجبك أيضا...

من جانبه، قال المدير العام لـ (جوجل كلاود) في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا عبدالرحمن الذهيبان وفق البيان إن افتتاح مكاتب الشركة في الكويت يعد خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدماتها وخبراتها في السوق الكويتي ودعم رؤية (كويت جديدة 2035).وأضاف أن هذه الرؤية الطموحة تسعى إلى تحويل الدولة إلى مجتمع رقمي مبتكر وتنويع اقتصادها مضيفا بقوله نتعاون بشكل وثيق مع الحكومة الكويتية لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز انتاجية الموظفين الحكوميين والمشاركة في تنفيذ العديد من مبادرات التحول الرقمي في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم بالإضافة إلى مجالات التعافي من الكوارث والحياة الذكية بما يسهم في بناء مستقبل رقمي مزدهر ومستدام للدورة ويرسخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا .من جانبها أشارت المدير العام لمكتب (جوجل كلاود) في الكويت شيماء التركيت بحسب البيان إلى إيمان الشركة بأهمية الجهود التعاونية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوظيف التكنولوجيا بشكل فعال لتحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في مختلف المجتمعات مرضحة أن توسع (جوجل كلاود) في الكويت يعكس الاتزام الراسخ بهذه الرؤية والحرص على تقديم حلول تقنية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة وتعزز من قدرة الدولة على مواكبة المتطلبات المستقبلية.وكانت (جوجل كلاود) قد أعلنت في يناير 2023 عن توقيعها اتفاقية إطارية لتحالف وطني مع الحكومة الكويتية لوضع خارطة طريق لبرنامج تحول رقمي شامل للجهات الحكومية والمؤسسات الرئيسية التابعة للدولة مما يعزز من كفاءة العمليات الحكومية ويحسن من مستوى الأمن السيبراني.وتعمل الشركة في إطار التحالف الاستراتيجي مع الحكومة الكويتية بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.وتعاونت الشركة - منذ تواجدها في دولة الكويت مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتنظيم برنامج يهدف إلى تحسين مهارات الموظفين الحكوميين ورواد الأعمال والخريجين الجدد في مجالات التقنيات الرقمية وتحليلات البيانات المتقدمة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وحلول أمن المعلومات.وتمثل (جوجل كلاود) الطريق الجديد إلى السحابة الإلكترونية فهي تقدم مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحديثة وأدوات التطوير والبيانات والأمن السيبراني والتعاون الإلكتروني التي بنيت خصيصا لتلبية احتياجات أمس واليوم.وتقدم الشرك، حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي الحديثة والمدمجة بالكامل في بنيتها التحتية العالمية وشرائح مخصصة التصميم ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة تطوير فضلا عن تطبيقاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المؤسسات في مسيرتها نحو التحول الرقمي.