هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة



هوندا سيفيك 2025 هوندا سيفيك 2025

أعلنت شركة هوندا عن اصداراها الجديد هوندا سيفيك موديل 2025 هايبرد ، وتنتمي سيفيك لفئة السيارات السيدان ، حصلت سيفيك موديل 2025 علي واجه أمامية جديدة وشبك محدث.



- محرك هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد :



تحصل سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 هايبرد علي قوتها من محرك بنزين 4 سلندر سعه 2000 سي سي ، يعمل بجانب محركين كهربائيين ، ينتجوا قوة تصل الي 200 حصان ، ويصل عزم دورانها الي 315 نيوتن/متر .

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- مواصفات هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد :زودت سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد بـ أربع مستويات من الكبح المتجدد ، وبها نظام تعليق ، ونظام ضبط محدد للمساعدة في تحسين جودة الركوب مع تقليل الضوضاء ، وبها مستشعر ضوضاء واهتزاز .تحتوي سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد علي فتحات جانبية على الصداد الأمامي بتصميم عمودي ، وتم تغيير الشبك السفلي الذي تحمله مقدمته السيارة.بالإضافة إلي أن سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد تمتلك مصابيح أمامية بنفس لون الهيكل، وجناح أسفل الصدادات ، وبها مصابيح خلفية داكنة .