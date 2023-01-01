هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

أعلنت شركة هوندا عن اصداراها الجديد هوندا سيفيك موديل 2025 هايبرد ، وتنتمي سيفيك لفئة السيارات السيدان ، حصلت سيفيك موديل 2025 علي واجه أمامية جديدة وشبك محدث.
- محرك هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد :
تحصل سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 هايبرد علي قوتها من محرك بنزين 4 سلندر سعه 2000 سي سي ، يعمل بجانب محركين كهربائيين ، ينتجوا قوة تصل الي 200 حصان ، ويصل عزم دورانها الي 315 نيوتن/متر .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!