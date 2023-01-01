هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

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هوندا سيفيك 2025

أعلنت شركة هوندا عن اصداراها الجديد هوندا سيفيك موديل 2025 هايبرد ، وتنتمي سيفيك لفئة السيارات السيدان ، حصلت سيفيك موديل 2025 علي واجه أمامية جديدة وشبك محدث.

- محرك هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد :

تحصل سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 هايبرد علي قوتها من محرك بنزين 4 سلندر سعه 2000 سي سي ، يعمل بجانب محركين كهربائيين ، ينتجوا قوة تصل الي 200 حصان ، ويصل عزم دورانها الي 315 نيوتن/متر .

- مواصفات هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد :

زودت سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد بـ أربع مستويات من الكبح المتجدد ، وبها نظام تعليق ، ونظام ضبط محدد للمساعدة في تحسين جودة الركوب مع تقليل الضوضاء ، وبها مستشعر ضوضاء واهتزاز .

تحتوي سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد علي فتحات جانبية على الصداد الأمامي بتصميم عمودي ، وتم تغيير الشبك السفلي الذي تحمله مقدمته السيارة.

بالإضافة إلي أن سيارة هوندا سيفيك موديل 2025 الهايبرد تمتلك مصابيح أمامية بنفس لون الهيكل، وجناح أسفل الصدادات ، وبها مصابيح خلفية داكنة .

المصدر: صدى البلد

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