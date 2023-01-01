هوندا، تويوتا، مازدا، وسوزوكي يعترفون بالتزوير في الاختبارات المعيارية

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في سابقة حديثة، اعترفت أربع شركات سيارات يابانية كبرى هي تويوتا، وهوندا، ومازدا، وسوزوكي، بممارسات تزوير تتعلق باختبارات السيارات والتراخيص الرسمية قبل البيع. ما سيكون له تأثيرات كبيرة على صناعة السيارات والمعايير التنظيمية.



جاءت الاعترافات بعد تحقيقات داخلية كشفت عن وجود تلاعبات واختلافات في عمليات الاختبار المطلوبة تنظيمياً مثل اختبارات الانبعاثات والسلامة، أثارت هذه الممارسات مخاوف جدية حول سلامة المركبات وامتثالها للانبعاثات.



من المتوقع أن تواجه الشركات تحقيقات رسمية وتدقيقاً ومن المحتمل أن تواجه عواقب قانونية. وقد ذكرت الشركات التزامها بتصحيح المشكلات وضمان الامتثال المستقبلي للمعايير التنظيمية. هذا الوضع يبرز الحاجة إلى إشراف صارم وممارسات شفافة داخل الصناعة.