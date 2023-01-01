هواوي MatePad 11.5”S.. هل هو قاتل iPad؟



MatePad 11.5”S MatePad 11.5”S

لا شيء يضاهي الجهاز اللوحي المثالي. وذلك لأن لا شيء في السوق اليوم مثالي، اليوم، نلقي نظرة على Huawei MatePad 11.5”S PaperMatte Edition الجديد.

قد يعجبك أيضا...

قبل ذلك، كيف يمكنك تعريف تجربة الجهاز اللوحي المتوسطة اليوم؟ أنت دائمًا بحاجة إلى واقي شاشة مضاد للوهج. ملحقات رهيبة! دائمًا ما يكون من الصعب العثور على لوحة المفاتيح أو القلم المثالي. تطبيقات غير ملهمة! الخيارات الأفضل هي دائمًا الدفع مقابل الاستخدام.ماذا لو أخبرتك أن MatePad 11.5”S يحل كل ذلك؟شاشة PaperMatteدعنا نتحدث عن شاشة PaperMatte أولاً. تحتوي على 27 طبقة من النقش النانوي المضاد للوهج وطبقات بصرية مغناطيسية. في الأساس، تبدو وتشعر بالروعة.حتى تحت أشعة الشمس المباشرة أو الإضاءة الفلورية، لا تشكل الوهج والانعكاسات مشكلة. أوه، وهناك شيء آخر: عندما تقوم بتطبيق شاشة مضادة للوهج يدويًا، فإنها عادة ما تضحي بجودة الصورة. لا يعاني MatePad من هذه المشكلة. لا تزال جودة الصورة مثالية عند القراءة أو المشاهدة.كما أنه ممتع عند اللمس والكتابة عليه باستخدام M-Pencil. تشعر وكأنك تكتب على ورق.بالحديث عن M-Pencil، دعنا نلقي نظرة على الملحقات التي يمكنك الحصول عليها.لوحة المفاتيح المغناطيسيةأولاً: لوحة المفاتيح المغناطيسية. يأتي MatePad مع لوحة مفاتيح مريحة يمكنك تثبيتها مغناطيسيًا. نظرًا لأنه يمكنك فصل الحافظة عن لوحة المفاتيح، يمكنك إعداد الجهاز اللوحي في تخطيطات مختلفة. كما أنه يتصل بـ NearLink، وليس البلوتوث. يجب أن يعمل حتى من بعيد. ونعم، أعني بعيدًا.M-Pencil من الجيل الثالثالآن، دعنا نلقي نظرة على M-Pencil من الجيل الثالث. يأتي مع 10000 مستوى استشعار للضغط. مثل القلم الحقيقي، تتغير الضربة اعتمادًا على مدى قوة الضغط. يوجد أيضًا طرف قابل للاستبدال أكثر ملاءمة للكتابة. كما أنه متصل بتقنية NearLink. وإذا لم تكن تستخدمه، فإن قلم M-Pencil يستقر في مكانه على جانب الجهاز اللوحي.تطبيق GoPaintولكن إذا كنت تستخدمه، فإن أفضل طريقة لتحقيق أقصى استفادة منه هي تطبيق GoPaint الخاص بشركة HUAWEI. GoPaint هو بصراحة أحد أفضل تطبيقات الرسم والرسم التي استخدمتها على الإطلاق. حتى إذا كنت مبتدئًا، فإن GoPaint سهل الاستخدام للغاية.يأتي مع أكثر من 100 إعداد مسبق للفرشاة وطبقات وإيماءات. أوه، ويأتي مع دروس تعليمية، لذلك لن تشعر بالضياع أبدًا. أفضل جزء: إنه مجاني، على عكس Adobe أو Procreate.جهاز لوحي عالي الأداءإذا لم يكن هذا كافيًا، فستحصل أيضًا على كل الأداء الذي ستحتاجه من جهاز لوحي. بما في ذلك شريحة Kirin 9000. وإصدار Pro من WPS مجانًا. وبطارية بسعة 8800 مللي أمبير في الساعة للحفاظ على تشغيل الجهاز اللوحي ولوحة المفاتيح وقلم M-Pencil لفترة طويلة. سواء كنت ستعود إلى المدرسة أو تحاول الحصول على ميزة في حياتك المهنية، فإن جهاز MatePad 11.5”S هو جهاز لوحي مذهل.