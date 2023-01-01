هواتف iPhone 16 برو قد تحصل على تعزيز كبير فى الشحن

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تخطط شركة أبل لإجراء ترقية كبيرة للذكاء الاصطناعي مع نظام التشغيل iOS 18 والذي سيتم طرحه مع المجموعة الجديدة من طرازات سلسلة آيفون 16 ولكن مرة أخرى، يمكن لشركة آبل التركيز بشكل أكبر على المشترين للتفكير في الحصول على طرازي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس تشير أحدث التسريبات إلى أن طرازات آيفون برو القادمة ستحصل على تعزيز كبير في الشحن، سواء للسرعات السلكية أو اللاسلكية.

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رفضت شركة آبل، مثل أي علامة تجارية رائدة أخرى، الدخول إلى مجال الشحن لسنوات، إلى جانب اتخاذ سامسونج وجوجل موقفًا مماثلاً، لكن الأمور قد تكون على وشك التغيير هذا العام، إذا كانت الشائعات حول دعم الشحن الجديد صحيحة.يزعم تقرير التسريب أن آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس سيدعمان سرعة شحن سلكية تصل إلى 40 واط وشحن لاسلكي MagSafe بقدرة 20 واط، ستثبت الاختبارات في الوقت الفعلي ما إذا كانت هذه الترقيات المشاع عنها تساعد في سرعات الشحن الفعلية لنماذج iPhone 16 Pro بأي شكل من الأشكال.ولكن من الجيد أن نسمع هذه الشائعات، ونأمل أن تستمر شركة Apple في التركيز في هذا الاتجاه حتى لو كانت لا ترغب في الاقتراب من الأرقام المذهلة البالغة 60 واط أو 80 واط أو حتى 100 واط لشحن أجهزة آيفون في حياتنا.يمكن أن تكون هذه الأرقام المحددة مرتبطة أيضًا بالزيادة المحتملة في سعة بطارية هذه الطرازات، مما سيجبر الشركة دائمًا على دفع مستويات الشحن القصوى للحفاظ على سرعات الشحن القياسية التي يحصل عليها مستخدمو آيفون اليوم.في الوقت الذي تقدم فيه OnePlus تقنية جديدة للبطاريات لتقليل الحجم دون المساومة على الشحن، فمن الواضح أن أقرانها المتميزين بحاجة على الأقل إلى الاقتراب من هذه الأرقام المذهلة، حيث سيتم إطلاق سلسلة آيفون 16 الجديدة في غضون بضعة أشهر حيث سنحصل على جميع التفاصيل حول الطرازات ومدى سرعة شحنها.